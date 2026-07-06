Conhecida como Capital Nacional das Flores, a cidade de Holambra está entre os sete destinos brasileiros que concorrem ao selo Melhores Vilas Turísticas do Mundo, iniciativa da Organização Mundial do Turismo (ONU Turismo). O prêmio reconhece localidades que se destacam pela preservação do patrimônio cultural e natural, sustentabilidade e desenvolvimento local.
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A seleção nacional foi conduzida pelo Ministério do Turismo com base em dez inscrições. Para concorrer, os municípios precisam ter até 15 mil habitantes, estar inseridos em paisagens com atividades tradicionais, como agricultura, pecuária, silvicultura ou pesca, e manter valores e estilo de vida comunitário.
O resultado será anunciado em dezembro, em Buenos Aires, na Argentina. Holambra disputa a honraria com outras 261 vilas de diferentes continentes.
Turismo rural
Em nota, o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, destacou a relevância do turismo rural e de natureza para a economia nacional. “É um dos maiores motores de inclusão social e geração de emprego e renda que temos hoje. Fixa o homem no campo, valoriza o sentimento de pertencimento e distribui riqueza de forma justa. A seleção das vilas mostra ao mundo como o Brasil sabe aliar desenvolvimento econômico e conservação ambiental”, afirmou.
Localizada a cerca de 133 km da capital paulista, Holambra recebeu aproximadamente 7 mil visitantes em 2025. A cidade combina arquitetura inspirada na Holanda, áreas de preservação ambiental, produção de flores e manifestações culturais ligadas à imigração holandesa.
Entre os atrativos culturais estão danças folclóricas, celebrações de São Nicolau e a Semana Cultural Piet Schoenmaker. A memória da imigração também está preservada no Museu Histórico e Cultural, no artesanato local e em construções típicas espalhadas pelo município.
Um dos principais pontos turísticos é o Moinho Povos Unidos, com 38,5 metros de altura, considerado o maior da América Latina. A cidade conta ainda com o Parque Van Gogh e outros espaços que remetem à identidade holandesa.
A floricultura é a principal atividade econômica de Holambra. O município responde por 40% da produção brasileira de flores e plantas ornamentais, 45% da comercialização do setor e 80% das exportações nacionais de flores.
Além da oferta cultural e da produção agrícola, Holambra integra as Áreas de Proteção Ambiental Piracicaba-Juqueri-Mirim e Campinas, abriga a Mata da Cachoeira, na Fazenda Atlas, e faz parte do Circuito das Águas Paulista.