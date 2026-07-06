Conhecida como Capital Nacional das Flores, a cidade de Holambra está entre os sete destinos brasileiros que concorrem ao selo Melhores Vilas Turísticas do Mundo, iniciativa da Organização Mundial do Turismo (ONU Turismo). O prêmio reconhece localidades que se destacam pela preservação do patrimônio cultural e natural, sustentabilidade e desenvolvimento local.

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A seleção nacional foi conduzida pelo Ministério do Turismo com base em dez inscrições. Para concorrer, os municípios precisam ter até 15 mil habitantes, estar inseridos em paisagens com atividades tradicionais, como agricultura, pecuária, silvicultura ou pesca, e manter valores e estilo de vida comunitário.

O resultado será anunciado em dezembro, em Buenos Aires, na Argentina. Holambra disputa a honraria com outras 261 vilas de diferentes continentes.

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