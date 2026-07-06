A segunda-feira terá tempo firme em Campinas e região, com predomínio de sol, frio nas primeiras horas do dia e temperaturas mais agradáveis durante a tarde. Não há previsão de chuva.
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A mínima prevista é de 12°C, o que deve manter a sensação de frio no início da manhã. Com o passar das horas, o sol aparece entre poucas nuvens e favorece a elevação gradual da temperatura, que pode chegar aos 25°C.
A diferença entre a mínima e a máxima reforça a amplitude térmica típica do inverno paulista, exigindo atenção principalmente de quem sai cedo de casa e permanece fora ao longo do dia.
A umidade relativa do ar deve ficar elevada durante a madrugada e o começo da manhã, podendo atingir 95%. Essa condição pode favorecer a formação de névoa em pontos isolados. No período da tarde, os índices devem cair para cerca de 50%, ainda dentro de uma faixa considerada confortável.
Com isso, Campinas inicia a semana com frio ao amanhecer, sol predominante, tarde amena e tempo seco, mantendo o padrão de estabilidade observado neste início de julho.