A segunda-feira terá tempo firme em Campinas e região, com predomínio de sol, frio nas primeiras horas do dia e temperaturas mais agradáveis durante a tarde. Não há previsão de chuva.

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A mínima prevista é de 12°C, o que deve manter a sensação de frio no início da manhã. Com o passar das horas, o sol aparece entre poucas nuvens e favorece a elevação gradual da temperatura, que pode chegar aos 25°C.

A diferença entre a mínima e a máxima reforça a amplitude térmica típica do inverno paulista, exigindo atenção principalmente de quem sai cedo de casa e permanece fora ao longo do dia.