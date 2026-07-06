A Arena do Torcedor viveu neste domingo (5) o seu maior público desde o início das transmissões da Copa em Campinas. Mais de 20 mil pessoas passaram pela Praça Arautos da Paz, no Taquaral, para acompanhar Brasil x Noruega pelas oitavas de final. O recorde, porém, veio acompanhado de frustração: a Seleção Brasileira perdeu por 2 a 1 e foi eliminada do Mundial.

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A festa começou cedo, com torcedores chegando ao espaço ao longo do dia, mas terminou em silêncio e decepção após o apito final. A Noruega abriu vantagem com Haaland, que colocou os europeus à frente no placar. Neymar, de pênalti, marcou o gol de honra do Brasil já nos minutos finais, mas a reação não foi suficiente para evitar a queda.

A eliminação aconteceu no MetLife Stadium, na região metropolitana de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos, e marca a pior campanha brasileira em Mundiais nos últimos 36 anos, igualando a queda precoce de 1990.