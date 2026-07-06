Um trecho da Rua Dr. Diogo Prado, no Cambuí, será interditado nesta segunda-feira (6) para a realização de uma obra da Sanasa. O bloqueio será feito das 8h30 às 16h, segundo a Emdec.
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A intervenção é necessária para a ligação de rede de água na altura do número 292 da via. O trecho afetado fica entre a Avenida Orosimbo Maia e a Rua José Picolotto.
A operação de trânsito terá dois pontos de bloqueio. Um deles será no cruzamento da Rua Dr. Diogo Prado com a Rua dos Alecrins. O outro ficará na própria Rua dos Alecrins, no sentido bairro/Centro, junto à Rua Coronel Quirino.
Para motoristas que passam pela região, a Emdec programou desvio pelas ruas dos Alecrins, Coronel Quirino e Dr. Carlos Guimarães.
Agentes da Mobilidade Urbana vão acompanhar a circulação no entorno da obra e orientar os condutores durante o período de interdição.
Serviço
Interdição no Cambuí
Data: segunda-feira, 6 de julho
Horário: das 8h30 às 16h
Local: Rua Dr. Diogo Prado, altura do número 292
Trecho: entre a Avenida Orosimbo Maia e a Rua José Picolotto
Motivo: ligação de rede de água da Sanasa
Desvio: Rua dos Alecrins, Rua Coronel Quirino e Rua Dr. Carlos Guimarães.