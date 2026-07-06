Uma gata morreu após ser atingida por um disparo de espingarda de pressão na tarde de sábado (4), em Monte Mor. O crime aconteceu na Rua Onofre Sebastião Zambonini, e um homem foi preso em flagrante por maus-tratos a animais.

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A GCM (Guarda Civil Municipal) foi acionada após denúncia de disparos na região. Quando chegou ao local, a tutora do animal informou que encontrou a gata já sem vida, com um ferimento na região da costela.

Durante as diligências, os agentes apontaram uma residência como possível origem do tiro. Foi então que um morador da casa foi abordado enquanto tentava sair do imóvel em uma moto. Um familiar do suspeito chegou a comparecer ao local e negar a participação dele no crime.