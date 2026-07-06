Um cachorro foi resgatado pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Holambra no domingo (5) após ser encontrado acorrentado a uma palmeira no acostamento da Rodovia SP-107, próximo ao Moinho Holandês. O resgate ocorreu depois que um cidadão enviou à corporação um vídeo da situação.

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Ao chegarem ao local, os agentes encontraram o animal em condições precárias: molhado pelo sereno da noite, extremamente sujo e com diversas marcas de arranhões no chão ao redor da árvore.

O cão foi levado à base da GCM, onde recebeu água, alimentação e primeiros cuidados. De acordo com a corporação, o animal apresentava sinais visíveis de fome e abandono.