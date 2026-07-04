Um homem com mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável foi capturado na sexta-feira (3), em Santo Antônio de Posse. A prisão foi realizada por agentes da GCM (Guarda Civil Municipal) durante patrulhamento de rotina no bairro Itaquere.

Segundo a corporação, os guardas já tinham informações sobre o mandado contra o suspeito e se dirigiram a um imóvel onde ele estaria morando com familiares. Ao chegar ao local, os agentes avistaram o homem próximo a uma mercearia.

De acordo com a GCM, ao notar a presença das viaturas, o suspeito tentou correr em direção à residência e ignorou as ordens de parada. Após uma breve perseguição, ele foi alcançado, contido e abordado.