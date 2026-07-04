Um homem com mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável foi capturado na sexta-feira (3), em Santo Antônio de Posse. A prisão foi realizada por agentes da GCM (Guarda Civil Municipal) durante patrulhamento de rotina no bairro Itaquere.
Segundo a corporação, os guardas já tinham informações sobre o mandado contra o suspeito e se dirigiram a um imóvel onde ele estaria morando com familiares. Ao chegar ao local, os agentes avistaram o homem próximo a uma mercearia.
De acordo com a GCM, ao notar a presença das viaturas, o suspeito tentou correr em direção à residência e ignorou as ordens de parada. Após uma breve perseguição, ele foi alcançado, contido e abordado.
Na abordagem, o homem foi comunicado sobre o mandado de prisão expedido pela Justiça, relacionado a um processo por estupro de vulnerável. Por causa da tentativa de fuga, os agentes informaram que foi necessário o uso de algemas para garantir a contenção.
O preso foi levado ao Pronto-Socorro Municipal para realização de exame médico e, em seguida, apresentado na Delegacia de Polícia de Santo Antônio de Posse. A autoridade policial ratificou o cumprimento da prisão, e o homem permaneceu à disposição da Justiça.