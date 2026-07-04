04 de julho de 2026
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STO ANTÔNIO DE POSSE

Foragido por estupro de vulnerável é preso pela Guarda Municipal

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/GCM
Caso aconteceu em Santo Antônio de Posse
Caso aconteceu em Santo Antônio de Posse

Um homem com mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável foi capturado na sexta-feira (3), em Santo Antônio de Posse. A prisão foi realizada por agentes da GCM (Guarda Civil Municipal) durante patrulhamento de rotina no bairro Itaquere.

Segundo a corporação, os guardas já tinham informações sobre o mandado contra o suspeito e se dirigiram a um imóvel onde ele estaria morando com familiares. Ao chegar ao local, os agentes avistaram o homem próximo a uma mercearia.

De acordo com a GCM, ao notar a presença das viaturas, o suspeito tentou correr em direção à residência e ignorou as ordens de parada. Após uma breve perseguição, ele foi alcançado, contido e abordado.

Na abordagem, o homem foi comunicado sobre o mandado de prisão expedido pela Justiça, relacionado a um processo por estupro de vulnerável. Por causa da tentativa de fuga, os agentes informaram que foi necessário o uso de algemas para garantir a contenção.

O preso foi levado ao Pronto-Socorro Municipal para realização de exame médico e, em seguida, apresentado na Delegacia de Polícia de Santo Antônio de Posse. A autoridade policial ratificou o cumprimento da prisão, e o homem permaneceu à disposição da Justiça.

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