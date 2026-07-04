Nem toda missão da Guarda Civil Municipal acontece nas ruas. Algumas ocorrem onde realmente importa: no coração das pessoas. Foi assim que as equipes da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) e do Canil da GCM transformaram o aniversário de 9 anos da pequena Eloah em um momento emocionante e cheio de significado.

Aluna do projeto social Muay Thai Longe das Drogas, Eloah é uma admiradora de longa data dos cães da corporação. Atendendo a um pedido especial da família, os agentes organizaram uma surpresa que entrou para a história da menina: a presença do cão Billy, um dos integrantes do Canil, que participou da festinha e arrancou sorrisos e lágrimas de alegria.

"Foi uma emoção imensa vê-la tão feliz. Pequenos gestos como esse criam memórias que duram a vida inteira", destacou um dos agentes que acompanhou a ação.