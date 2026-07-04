Um homem de 34 anos foi preso pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Indaiatuba acusado de tentativa de roubo no Jardim Tancredo Neves. O suspeito usava uma pistola de cola quente como simulacro de arma de fogo para intimidar a vítima.

A prisão ocorreu após uma chamada de testemunhas, informando que um homem, aparentemente armado, havia ameaçado uma mulher nas proximidades do Parque Ecológico exigindo dinheiro.

As características do suspeito foram repassadas pelo COI (Centro de Operações e Inteligência) às equipes em patrulhamento. Poucos minutos depois, agentes localizaram o indivíduo no Jardim Tancredo Neves.