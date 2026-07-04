Um homem de 43 anos foi preso em flagrante, na sexta-feira (3), suspeito de furtar fios da rede elétrica de uma casa em reforma localizada na Rua João Jacobe Rohweder, no bairro Vila Santana, em Sumaré.

A equipe policial foi acionada após um solicitante informar que um indivíduo teria sido visto sobre o telhado do imóvel, possivelmente furtando cabos elétricos. Ao chegar ao local, os agentes localizaram o suspeito deitado na área externa da residência, coberto por um cobertor.

Durante a abordagem e busca pessoal, nenhum objeto ilícito foi encontrado com ele. Porém, ao vistoriarem o cobertor, a polícia encontrou um rolo de fios elétricos já cortados.