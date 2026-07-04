Um homem de 43 anos foi preso em flagrante, na sexta-feira (3), suspeito de furtar fios da rede elétrica de uma casa em reforma localizada na Rua João Jacobe Rohweder, no bairro Vila Santana, em Sumaré.
A equipe policial foi acionada após um solicitante informar que um indivíduo teria sido visto sobre o telhado do imóvel, possivelmente furtando cabos elétricos. Ao chegar ao local, os agentes localizaram o suspeito deitado na área externa da residência, coberto por um cobertor.
Durante a abordagem e busca pessoal, nenhum objeto ilícito foi encontrado com ele. Porém, ao vistoriarem o cobertor, a polícia encontrou um rolo de fios elétricos já cortados.
As diligências prosseguiram e, a cerca de três metros de onde o homem estava, próximo à caixa de medição de energia do imóvel, os policiais encontraram um alicate ao lado de fios com marcas recentes de corte, indício de que a ferramenta teria sido usada na ação criminosa.
Diante das evidências, o ocorrido foi registrado na unidade policial, onde a autoridade competente ratificou a prisão em flagrante. O suspeito permanece à disposição da Justiça.