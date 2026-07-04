A RMC (Região Metropolitana de Campinas) terá um fim de semana de tempo firme, mas com queda gradativa nas temperaturas. Segundo a previsão, não há expectativa de chuva para sábado (4) e domingo (5).

Neste sábado, o céu permanece parcialmente nublado a encoberto, com ventos moderados a fortes que ajudam a trazer uma massa de ar mais frio para a área. Os termômetros devem variar entre 14°C e 24°C.

No domingo, a nebulosidade diminui e o sol aparece por mais períodos ao longo do dia. A queda na temperatura segue, com mínimas em torno de 13°C e máximas que não devem passar dos 23°C.