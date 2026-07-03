A Guarda Municipal e a Secretaria Municipal de Urbanismo lacraram, na manhã desta sexta-feira (3), mais uma pensão irregular na região central de Campinas. O imóvel, localizado na Rua 20 de Novembro, foi interditado por não possuir o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, o AVCB.
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Além da interdição, a Prefeitura aplicou multa de R$ 25.495. A pensão só poderá voltar a funcionar depois da regularização da documentação exigida.
A ação amplia a ofensiva da fiscalização contra imóveis usados de forma irregular como pensões no Centro. Na última quarta-feira (1º), uma operação semelhante já havia interditado uma pensão e um bingo clandestino na Rua Costa Aguiar, também na região central.
Nesta sexta, os fiscais voltaram ao endereço da Costa Aguiar para nova vistoria e constataram que um dos lacres havia sido rompido. Diante da irregularidade, o imóvel foi novamente interditado e recebeu uma nova multa, também no valor de R$ 25.495.
Na operação anterior, a Prefeitura havia identificado uma pensão com 34 quartos, apenas dois banheiros, problemas estruturais, falta de ventilação adequada e ausência de AVCB. No mesmo endereço, também funcionava um bar irregular com máquinas caça-níqueis.
Segundo a administração municipal, a fiscalização desta sexta-feira não constatou novas irregularidades de natureza criminal. A ação teve caráter administrativo e foi voltada à verificação das condições de funcionamento dos estabelecimentos.