A Guarda Municipal e a Secretaria Municipal de Urbanismo lacraram, na manhã desta sexta-feira (3), mais uma pensão irregular na região central de Campinas. O imóvel, localizado na Rua 20 de Novembro, foi interditado por não possuir o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, o AVCB.

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Além da interdição, a Prefeitura aplicou multa de R$ 25.495. A pensão só poderá voltar a funcionar depois da regularização da documentação exigida.

A ação amplia a ofensiva da fiscalização contra imóveis usados de forma irregular como pensões no Centro. Na última quarta-feira (1º), uma operação semelhante já havia interditado uma pensão e um bingo clandestino na Rua Costa Aguiar, também na região central.