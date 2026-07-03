Campinas abriu 7.458 vagas de emprego com carteira assinada nos cinco primeiros meses de 2026 e aparece entre os principais motores do mercado de trabalho formal no estado de São Paulo. O desempenho coloca a cidade na 4ª posição estadual no acumulado de janeiro a maio, atrás apenas de São Paulo, Osasco e Bauru.

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Os dados são da Fundação Seade, com base nas informações do Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego. Na prática, Campinas criou uma média de aproximadamente 49 empregos formais por dia no período.

O resultado também foi positivo em maio. No mês, Campinas registrou saldo de 1.218 novas vagas, novamente o 4º maior volume do estado, atrás de São Paulo, com 6.264; Osasco, com 2.837; e Bebedouro, com 1.584. A cidade ficou à frente de polos importantes como Sorocaba, Guarulhos, Bauru e Santos.