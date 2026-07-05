Municípios da região de Campinas foram incluídos em um pacote de investimentos do Governo de São Paulo para fortalecer a estrutura de Proteção e Defesa Civil. As entregas e convênios fazem parte de um conjunto de 154 ações voltadas a 142 cidades paulistas, com investimento total superior a R$ 112 milhões.
O anúncio foi feito nesta quinta-feira (2), durante cerimônia no Palácio dos Bandeirantes, pelo governador Tarcísio de Freitas. O pacote inclui entrega de caminhões-pipa, convênios para aquisição de veículos, obras de proteção e prevenção de riscos, além da inauguração do novo Centro Logístico Humanitário da Defesa Civil.
Na região de Campinas, parte dos municípios já recebeu equipamentos, enquanto outros firmaram convênios para novas aquisições ou obras. A proposta é ampliar a capacidade das prefeituras para responder a situações como estiagem, escassez hídrica, enchentes, deslizamentos, incêndios florestais e outras emergências.
Entre as entregas imediatas, Caconde, Itapira, Santa Bárbara d’Oeste, Santa Cruz da Conceição, São José do Rio Pardo e Serra Negra receberam, cada uma, um caminhão-pipa. Os veículos são usados principalmente em ações de apoio durante períodos de seca, abastecimento emergencial e suporte operacional em ocorrências atendidas pelas Defesas Civis municipais.
Outras cidades da região firmaram convênio para compra do mesmo tipo de veículo. A lista inclui Casa Branca, Estiva Gerbi, Mogi Mirim, Monte Mor, Tuiuti e Vargem Grande do Sul.
Mogi Mirim também recebeu uma viatura 4x2. Já Águas da Prata, Araras, Corumbataí, Espírito Santo do Pinhal, Itatiba, Joanópolis e Nazaré Paulista firmaram convênio para aquisição de viaturas 4x4, destinadas a reforçar a atuação em áreas de difícil acesso e em ocorrências que exigem deslocamento em condições adversas.
O pacote também contempla obras de proteção em municípios da região. Foram firmados convênios com Pedra Bela, Serra Negra, Caconde, Espírito Santo do Pinhal, Morungaba, Torrinha e Tambaú. As intervenções têm como objetivo reduzir riscos e prevenir danos em áreas vulneráveis.
Um dos principais anúncios estaduais foi a inauguração do novo Centro Logístico Humanitário da Defesa Civil, que recebeu investimento de R$ 5,8 milhões. A estrutura passa a concentrar o armazenamento de ajuda humanitária, equipamentos e insumos para atendimento rápido à população em situações de emergência e desastre em todo o Estado.
O governo também entregou 28 caminhões-pipa, adquiridos em parceria com o Fundo Social de São Paulo, com investimento de R$ 14,5 milhões. Além disso, autorizou convênios para 48 novas obras de proteção e defesa civil, no valor de R$ 40,8 milhões, e para a aquisição de 19 viaturas 4x4, com investimento de R$ 4,8 milhões.
Também foram autorizados convênios para a compra de mais 28 caminhões-pipa, com novo investimento de R$ 14,5 milhões, ampliando a estrutura operacional das coordenadorias municipais de Defesa Civil.
Outra medida anunciada foi a assinatura de um protocolo de intenções entre a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil e a Associação Florestar. A parceria não terá custo financeiro e prevê o compartilhamento de imagens de câmeras de monitoramento, além de informações sobre brigadistas e caminhões-pipa de empresas associadas.
Esses dados serão integrados ao sistema Muralha do Fogo, usado em ações de prevenção, monitoramento e resposta a incêndios florestais no Estado de São Paulo. A medida ganha importância diante do período de estiagem, quando aumenta o risco de queimadas em áreas de vegetação.