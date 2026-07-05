Municípios da região de Campinas foram incluídos em um pacote de investimentos do Governo de São Paulo para fortalecer a estrutura de Proteção e Defesa Civil. As entregas e convênios fazem parte de um conjunto de 154 ações voltadas a 142 cidades paulistas, com investimento total superior a R$ 112 milhões.

O anúncio foi feito nesta quinta-feira (2), durante cerimônia no Palácio dos Bandeirantes, pelo governador Tarcísio de Freitas. O pacote inclui entrega de caminhões-pipa, convênios para aquisição de veículos, obras de proteção e prevenção de riscos, além da inauguração do novo Centro Logístico Humanitário da Defesa Civil.

Na região de Campinas, parte dos municípios já recebeu equipamentos, enquanto outros firmaram convênios para novas aquisições ou obras. A proposta é ampliar a capacidade das prefeituras para responder a situações como estiagem, escassez hídrica, enchentes, deslizamentos, incêndios florestais e outras emergências.