As obras do BRT no Corredor Central de Campinas chegam à Rua Irmã Serafina a partir desta segunda-feira (6), com a implantação de piso rígido de concreto no trecho entre a Avenida Dr. Moraes Salles e a Rua Conceição, no Centro. A intervenção terá bloqueio viário, mudança em ponto de ônibus e alterações para usuários de oito linhas do transporte público.
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A obra faz parte da construção da infraestrutura do corredor central do BRT, formado pelas vias Moraes Salles, Irmã Serafina, Anchieta, Orosimbo Maia e Senador Saraiva. Nesta etapa, o pavimento de asfalto será retirado e substituído por concreto nas faixas de rolamento usadas pelos ônibus.
Segundo a Prefeitura, o piso rígido tem maior resistência e durabilidade em comparação ao asfalto, principalmente em locais com tráfego intenso de veículos pesados, como ônibus do transporte coletivo.
Para viabilizar os trabalhos, a Emdec vai interditar a pista externa da Rua Irmã Serafina, do lado direito, na faixa da esquerda, junto ao canteiro central. O bloqueio será implantado a partir das 9h de segunda-feira e permanecerá de forma ininterrupta durante o período das obras.
Com a interdição, o ponto de parada de ônibus da via será remanejado para a pista interna, do lado esquerdo, na mesma direção do ponto tradicional. Depois da Rua General Osório, os ônibus retornam para a pista externa e seguem o itinerário habitual.
As linhas afetadas pela mudança no local de parada são 310, 313, 316, 318, 330, 333, 351 e 399. Quatro agentes da Mobilidade Urbana da Emdec vão atuar na região para orientar usuários e monitorar a circulação.
A obra está sob gestão da Secretaria Municipal de Infraestrutura e será executada pela Compec Galasso. O investimento no novo pavimento é de R$ 16.126.394,34.
Ao todo, serão implantados 4,10 quilômetros de pavimento de concreto, totalizando 26,5 mil metros quadrados de área. A troca do piso faz parte de um pacote maior de R$ 54.754.841,38, com recursos do PAC, do Governo Federal, destinados a obras de infraestrutura do BRT na região central.
Além do pavimento, o conjunto de intervenções inclui projetos e obras das estações de transferência e do Terminal Central.
Serviço
Obra do BRT na Rua Irmã Serafina
Início: segunda-feira, 6 de julho
Horário do bloqueio: a partir das 9h
Trecho interditado: entre a Avenida Dr. Moraes Salles e a Rua Conceição
Interdição: pista externa da Irmã Serafina, na faixa da esquerda, junto ao canteiro central
Linhas afetadas: 310, 313, 316, 318, 330, 333, 351 e 399
Mudança: ponto de parada remanejado para a pista interna
Consulta de linhas: portal.emdec.com.br/consultalinha
Aplicativos: Cittamobi, Moovit e Kim