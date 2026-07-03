As obras do BRT no Corredor Central de Campinas chegam à Rua Irmã Serafina a partir desta segunda-feira (6), com a implantação de piso rígido de concreto no trecho entre a Avenida Dr. Moraes Salles e a Rua Conceição, no Centro. A intervenção terá bloqueio viário, mudança em ponto de ônibus e alterações para usuários de oito linhas do transporte público.

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A obra faz parte da construção da infraestrutura do corredor central do BRT, formado pelas vias Moraes Salles, Irmã Serafina, Anchieta, Orosimbo Maia e Senador Saraiva. Nesta etapa, o pavimento de asfalto será retirado e substituído por concreto nas faixas de rolamento usadas pelos ônibus.

Segundo a Prefeitura, o piso rígido tem maior resistência e durabilidade em comparação ao asfalto, principalmente em locais com tráfego intenso de veículos pesados, como ônibus do transporte coletivo.