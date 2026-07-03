A Reitoria da Unicamp condenou, em nota oficial, os atos de violência e tumulto registrados durante a aula magna do pré-candidato do PT ao Governo de São Paulo, Fernando Haddad, realizada na noite desta quinta-feira (2), no Teatro de Arena da universidade, em Campinas.
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No comunicado, a Universidade Estadual de Campinas classificou como “inaceitável” a interrupção, por meio de agressões, de uma atividade acadêmica aberta à comunidade. A Reitoria afirmou que os episódios contrariam os princípios fundamentais da instituição e informou que os fatos estão sendo apurados.
A aula de Haddad foi interrompida após a entrada de um grupo ligado ao Movimento Brasil Livre, o MBL. Integrantes do movimento passaram a questionar o ex-ministro durante a atividade, com críticas à atuação dele no governo federal e à própria realização do evento dentro da universidade. A tensão cresceu e terminou em empurrões, agressões, troca de acusações e paralisação temporária da programação.
A manifestação oficial da Unicamp buscou separar o direito ao debate político da prática de intimidação. A Reitoria afirmou que a universidade mantém compromisso histórico com a liberdade de expressão, o pluralismo de ideias e o debate qualificado, valores que classificou como essenciais para uma universidade pública e para a democracia.
Ao mesmo tempo, a instituição ressaltou que divergências políticas e ideológicas devem ocorrer dentro de regras mínimas de convivência. “Divergências políticas e ideológicas são bem-vindas e devem ser expressas dentro do respeito mútuo e das regras do debate acadêmico, jamais por meio de violência ou intimidação”, diz a nota.
A Universidade informou ainda que adotará as medidas cabíveis em conjunto com as instâncias internas competentes. A Reitoria também afirmou que a Unicamp continuará sendo um espaço “livre, seguro e plural” para a construção do conhecimento e o exercício da cidadania.
A atividade tinha como tema os desafios econômicos do Brasil, desenvolvimento, justiça social e o futuro do país. Embora apresentada como aula magna, a presença de Haddad na Unicamp também teve forte peso político. O ex-ministro é pré-candidato ao Governo de São Paulo em 2026 e tenta se consolidar como principal nome do campo petista para enfrentar o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).
A escolha da universidade como palco da agenda repetiu uma estratégia já usada pelo PT em Campinas. Em 2022, o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva participou de uma atividade semelhante no mesmo Ciclo Básico da Unicamp, em evento com forte mobilização política de apoiadores.
Desta vez, porém, a agenda foi atravessada por uma ação de adversários. Integrantes ligados ao MBL entraram no espaço durante a fala de Haddad e levantaram questionamentos sobre temas como a chamada “taxa das blusinhas”, a passagem do petista pelos ministérios da Educação e da Fazenda e uma suposta campanha eleitoral antecipada.
Participantes do evento afirmaram que o grupo tentou provocar uma reação para registrar o confronto em vídeo e disputar a narrativa nas redes sociais. Integrantes do MBL, por outro lado, disseram que foram ao local para questionar Haddad diretamente e alegaram que foram agredidos durante a confusão.
Haddad permaneceu no palco durante o tumulto. Segundo relatos de pessoas presentes, o ex-ministro continuou a conduzir a atividade e não teria identificado de imediato quem fazia as gravações nem de onde partiam todas as interrupções.