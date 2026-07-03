A Reitoria da Unicamp condenou, em nota oficial, os atos de violência e tumulto registrados durante a aula magna do pré-candidato do PT ao Governo de São Paulo, Fernando Haddad, realizada na noite desta quinta-feira (2), no Teatro de Arena da universidade, em Campinas.

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No comunicado, a Universidade Estadual de Campinas classificou como “inaceitável” a interrupção, por meio de agressões, de uma atividade acadêmica aberta à comunidade. A Reitoria afirmou que os episódios contrariam os princípios fundamentais da instituição e informou que os fatos estão sendo apurados.

A aula de Haddad foi interrompida após a entrada de um grupo ligado ao Movimento Brasil Livre, o MBL. Integrantes do movimento passaram a questionar o ex-ministro durante a atividade, com críticas à atuação dele no governo federal e à própria realização do evento dentro da universidade. A tensão cresceu e terminou em empurrões, agressões, troca de acusações e paralisação temporária da programação.