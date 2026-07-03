Prestadores de serviços de Campinas terão mais tempo para regularizar dívidas de ISSQN com a Prefeitura. O prazo de adesão ao Refis do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, que terminaria nesta sexta-feira (4), foi prorrogado até 30 de setembro.
Com a ampliação, contribuintes ganham quase três meses extras para negociar débitos do imposto, tanto em pagamento à vista quanto de forma parcelada. O programa oferece descontos que variam conforme a origem da dívida.
Para débitos referentes ao imposto em si, chamados de obrigação principal, o abatimento chega a 100% sobre juros e multas. Já no caso de pendências ligadas a obrigações acessórias, como deveres formais vinculados ao ISSQN, o desconto é de 20%.
Segundo o secretário municipal de Finanças, Aurílio Caiado, a própria lei que criou o programa já previa a possibilidade de prorrogação. “Estamos ampliando o prazo para que mais contribuintes consigam aderir ao programa e negociar seus débitos”, afirmou.
Mesmo com o novo prazo de adesão, uma regra permanece igual para quem optar pelo parcelamento: as parcelas precisam ser quitadas até dezembro deste ano. “Além do pagamento à vista, os contribuintes também podem optar pelo parcelamento dos débitos. Nesse caso, as parcelas devem ser quitadas até dezembro deste ano, regra que não mudou com a prorrogação”, completou Caiado.
A adesão deve ser feita pela internet, no Ambiente Exclusivo, portal de autoatendimento do contribuinte no site da Prefeitura. O atendimento presencial fica restrito a situações específicas.
O Refis permite renegociar débitos vencidos e não pagos, inscritos ou não em dívida ativa, em cobrança administrativa ou judicial e também dívidas de parcelamentos anteriores, inclusive aqueles que foram rescindidos.
O programa é voltado a prestadores de serviços enquadrados na legislação do ISSQN. Ao todo, cerca de 200 tipos de atividades podem aderir, desde pequenos negócios até empresas de maior porte. A legislação, no entanto, prevê algumas exceções, como créditos de microempreendedores individuais transferidos pela Receita Federal.
Entre os segmentos contemplados estão clínicas médicas e odontológicas, laboratórios, hospitais, clínicas veterinárias, pet shops, escolas, faculdades, cursos de idiomas, empresas de tecnologia, escritórios de arquitetura e engenharia, salões de beleza, barbearias, clínicas de estética, academias, hotéis, oficinas mecânicas, consultorias, escritórios de contabilidade, advocacia, publicidade, transportadoras, gráficas, estacionamentos, empresas de vigilância, buffets e organizadores de eventos.
A Prefeitura mantém um hotsite com orientações sobre o programa, incluindo informações para adesão e simulações. Dúvidas também podem ser esclarecidas pelos canais de atendimento da Secretaria de Finanças.
Serviço
Refis do ISSQN em Campinas
Prazo de adesão: até 30 de setembro
Onde negociar: Ambiente Exclusivo da Prefeitura
Site: cidadao.campinas.sp.gov.br
Público-alvo: prestadores de serviços com débitos de ISSQN
Descontos:
Dívidas do imposto: até 100% em juros e multas
Obrigações acessórias: 20% de desconto
O que pode ser negociado:
Débitos vencidos e não pagos;
Débitos inscritos ou não em dívida ativa;
Cobranças administrativas ou judiciais;
Parcelamentos anteriores, inclusive rescindidos.
Canais de atendimento:
Hotsite: campinas.sp.gov.br/sites/refis
WhatsApp: (19) 98437-4700
Telefone: (19) 3755-6000, em dias úteis, das 8h às 18h
Chat web: disponível no site da Secretaria de Finanças