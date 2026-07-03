Prestadores de serviços de Campinas terão mais tempo para regularizar dívidas de ISSQN com a Prefeitura. O prazo de adesão ao Refis do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, que terminaria nesta sexta-feira (4), foi prorrogado até 30 de setembro.

Com a ampliação, contribuintes ganham quase três meses extras para negociar débitos do imposto, tanto em pagamento à vista quanto de forma parcelada. O programa oferece descontos que variam conforme a origem da dívida.

Para débitos referentes ao imposto em si, chamados de obrigação principal, o abatimento chega a 100% sobre juros e multas. Já no caso de pendências ligadas a obrigações acessórias, como deveres formais vinculados ao ISSQN, o desconto é de 20%.