A apresentação gratuita do Coro da Capela Sistina na Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Conceição, em Campinas, terá uma operação especial de trânsito no Centro nesta sexta-feira (3). A Emdec vai mobilizar agentes da mobilidade urbana para organizar a circulação de veículos e reforçar a segurança viária no entorno da Praça José Bonifácio.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A operação será realizada das 15h às 23h, período que inclui a chegada da estrutura do evento, ensaios, movimentação de público e saída dos participantes após o concerto. A apresentação está marcada para 19h30, mas os ensaios começam mais cedo, a partir das 16h.

Os agentes atuarão em três pontos considerados estratégicos para o fluxo no entorno da Catedral: no cruzamento das ruas Costa Aguiar e José Paulino, na Regente Feijó com Costa Aguiar e na Francisco Glicério com Conceição.