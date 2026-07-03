A apresentação gratuita do Coro da Capela Sistina na Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Conceição, em Campinas, terá uma operação especial de trânsito no Centro nesta sexta-feira (3). A Emdec vai mobilizar agentes da mobilidade urbana para organizar a circulação de veículos e reforçar a segurança viária no entorno da Praça José Bonifácio.
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A operação será realizada das 15h às 23h, período que inclui a chegada da estrutura do evento, ensaios, movimentação de público e saída dos participantes após o concerto. A apresentação está marcada para 19h30, mas os ensaios começam mais cedo, a partir das 16h.
Os agentes atuarão em três pontos considerados estratégicos para o fluxo no entorno da Catedral: no cruzamento das ruas Costa Aguiar e José Paulino, na Regente Feijó com Costa Aguiar e na Francisco Glicério com Conceição.
Além da orientação ao tráfego, a Emdec também fará a escolta do ônibus oficial do evento. O veículo será acompanhado desde a entrada pela Avenida Prestes Maia até a chegada à Avenida Francisco Glicério, com estacionamento ao lado do Largo do Pará.
Para autoridades e veículos oficiais, haverá reserva de espaço no calçadão da Rua Dr. Costa Aguiar e na própria Praça José Bonifácio, com acesso pela Rua José Paulino.
O concerto conta com apoio da Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e envolve a Paróquia Nossa Senhora da Conceição. A apresentação integra a primeira turnê da história do grupo pela América Latina e faz parte das comemorações dos 200 anos das relações diplomáticas entre Brasil e Santa Sé.
A orientação para quem for ao Centro no período da tarde e da noite é redobrar a atenção, respeitar a sinalização e seguir as indicações dos agentes de trânsito.
Serviço
Operação de trânsito para apresentação da Capela Sistina
Data: sexta-feira, 3 de julho
Horário da operação: das 15h às 23h
Apresentação: 19h30
Local: Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Conceição, Centro de Campinas
Pontos monitorados pela Emdec:
Costa Aguiar x José Paulino
Regente Feijó x Costa Aguiar
Francisco Glicério x Conceição