03 de julho de 2026
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CORAL

Show da Capela Sistina terá operação de trânsito em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
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Operação especial da Emdec terá agentes em pontos do Centro durante apresentação gratuita na Catedral Metropolitana.
Operação especial da Emdec terá agentes em pontos do Centro durante apresentação gratuita na Catedral Metropolitana.

A apresentação gratuita do Coro da Capela Sistina na Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Conceição, em Campinas, terá uma operação especial de trânsito no Centro nesta sexta-feira (3). A Emdec vai mobilizar agentes da mobilidade urbana para organizar a circulação de veículos e reforçar a segurança viária no entorno da Praça José Bonifácio.

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A operação será realizada das 15h às 23h, período que inclui a chegada da estrutura do evento, ensaios, movimentação de público e saída dos participantes após o concerto. A apresentação está marcada para 19h30, mas os ensaios começam mais cedo, a partir das 16h.

Os agentes atuarão em três pontos considerados estratégicos para o fluxo no entorno da Catedral: no cruzamento das ruas Costa Aguiar e José Paulino, na Regente Feijó com Costa Aguiar e na Francisco Glicério com Conceição.

Além da orientação ao tráfego, a Emdec também fará a escolta do ônibus oficial do evento. O veículo será acompanhado desde a entrada pela Avenida Prestes Maia até a chegada à Avenida Francisco Glicério, com estacionamento ao lado do Largo do Pará.

Para autoridades e veículos oficiais, haverá reserva de espaço no calçadão da Rua Dr. Costa Aguiar e na própria Praça José Bonifácio, com acesso pela Rua José Paulino.

O concerto conta com apoio da Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e envolve a Paróquia Nossa Senhora da Conceição. A apresentação integra a primeira turnê da história do grupo pela América Latina e faz parte das comemorações dos 200 anos das relações diplomáticas entre Brasil e Santa Sé.

A orientação para quem for ao Centro no período da tarde e da noite é redobrar a atenção, respeitar a sinalização e seguir as indicações dos agentes de trânsito.

Serviço

Operação de trânsito para apresentação da Capela Sistina
Data: sexta-feira, 3 de julho
Horário da operação: das 15h às 23h
Apresentação: 19h30
Local: Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Conceição, Centro de Campinas

Pontos monitorados pela Emdec:
Costa Aguiar x José Paulino
Regente Feijó x Costa Aguiar
Francisco Glicério x Conceição

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