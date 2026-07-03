A região de Campinas ganhou espaço no novo mapa turístico da cerveja artesanal paulista. O Governo de São Paulo lançou as Rotas da Cerveja de São Paulo, projeto que reúne cervejarias, brewpubs, bares especializados e experiências ligadas à produção cervejeira em diferentes regiões do Estado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Na região, o roteiro inclui Americana, Campinas, Hortolândia e Paulínia, com 17 cervejarias cadastradas, segundo o governo estadual. A proposta é transformar a produção local em atrativo turístico, aproximando visitantes dos processos de fabricação, degustações, harmonizações gastronômicas e da identidade de cada território.

O projeto passa a integrar o programa Rotas de São Paulo, que já reúne roteiros ligados ao vinho, café, queijo e cachaça. A iniciativa foi desenvolvida em parceria entre as secretarias estaduais de Agricultura e Abastecimento, Turismo e Viagens, Desenvolvimento Econômico, Casa Civil e a InvestSP.