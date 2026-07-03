A região de Campinas ganhou espaço no novo mapa turístico da cerveja artesanal paulista. O Governo de São Paulo lançou as Rotas da Cerveja de São Paulo, projeto que reúne cervejarias, brewpubs, bares especializados e experiências ligadas à produção cervejeira em diferentes regiões do Estado.
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Na região, o roteiro inclui Americana, Campinas, Hortolândia e Paulínia, com 17 cervejarias cadastradas, segundo o governo estadual. A proposta é transformar a produção local em atrativo turístico, aproximando visitantes dos processos de fabricação, degustações, harmonizações gastronômicas e da identidade de cada território.
O projeto passa a integrar o programa Rotas de São Paulo, que já reúne roteiros ligados ao vinho, café, queijo e cachaça. A iniciativa foi desenvolvida em parceria entre as secretarias estaduais de Agricultura e Abastecimento, Turismo e Viagens, Desenvolvimento Econômico, Casa Civil e a InvestSP.
Divulgação/Daoravida
Ao todo, as Rotas da Cerveja reúnem 107 cervejarias, distribuídas em sete roteiros temáticos, 20 destinos cervejeiros e 55 municípios paulistas. A ideia é conectar produção, gastronomia, cultura e turismo, ampliando a circulação de visitantes e fortalecendo negócios locais.
A secretária estadual de Turismo e Viagens, Ana Biselli, afirmou que o turismo de experiência tem impacto direto nas economias locais. “As Rotas da Cerveja reconhecem mais uma cadeia produtiva do nosso estado e vêm para integrar um grande projeto iniciado em 2024, com as Rotas do Vinho”, disse.
Segundo ela, o objetivo é aproximar turistas dos empreendimentos e valorizar a produção paulista. “Desde então, há uma sinergia entre as secretarias, junto com os produtores, para conectar os turistas aos empreendimentos e seus produtos e, assim, evidenciar o que temos de melhor no nosso território”, completou.
A rota Campinas e Região Metropolitana é uma das sete estruturadas pelo Estado. Também fazem parte do programa os roteiros Noroeste Paulista, Mogiana Paulista, Circuito das Águas e Frutas, Serra do Itaqueri, Cuesta e Centro Paulista, Sorocaba e Região e Capital e Região Metropolitana, além dos destinos cervejeiros e de negócios.
Entre as cervejarias da região citadas no material de divulgação estão Maali Brewing Co, Kalango Cervejaria, Cervejaria Seven Hands, Tesla Cervejaria, Daoravida Brewpub, Cervejaria Landel, Formiga Cervejaria, GBK Gourmet Brewer Kitchen, Cervejaria St. Kitts, Cervejaria Tábuas, El Coyote Cervejaria Artesanal, Cervejaria Campinas, Ruera Cervejaria, Cervejaria Garimpeiro, Cervejaria Cosvesi e Bierinbox.
Divulgação/Bierinbox
Para o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima, o projeto tem potencial para gerar emprego e renda nas cidades participantes. “As Rotas da Cerveja fortalecem essa cadeia produtiva, aproximam produtores, estimulam investimentos e ampliam oportunidades de negócios”, afirmou.
A cadeia cervejeira movimenta diferentes setores, desde fornecedores de insumos e equipamentos até bares, restaurantes, hotéis, comércio, serviços e eventos. Como complemento ao lançamento, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico reconheceu, por meio do programa SP Produz, sete Cadeias Produtivas Locais ligadas ao setor, incluindo produção de cerveja, cultivo de lúpulo e fabricação de equipamentos.
A InvestSP também dará apoio a empresas paulistas interessadas em expandir negócios e acessar mercados internacionais. Segundo o governo estadual, São Paulo lidera as exportações brasileiras de cerveja, com 77,7% do valor exportado pelo país. Em 2025, as vendas externas chegaram a US$ 169,7 milhões, alta de 8,42% em relação ao ano anterior.
O secretário estadual de Agricultura e Abastecimento, Geraldo Melo Filho, afirmou que a rota busca integrar territórios e fortalecer a agroindústria. “A cerveja autoral paulista começa no campo e movimenta uma cadeia de alto valor agregado. Com essa quinta rota, o Estado atua no que realmente importa: estruturar o setor, integrar os territórios e abrir mercado para a agroindústria”, disse.
São Paulo concentra o maior número de cervejarias registradas do Brasil, com 427 estabelecimentos, cerca de 22% do total nacional. O Brasil, por sua vez, está entre os três maiores produtores de cerveja do mundo, com 15,3 bilhões de litros por ano, atrás apenas de China e Estados Unidos.
Com a entrada da região de Campinas no roteiro, a expectativa é que as cervejarias locais ganhem mais visibilidade e passem a integrar uma agenda turística mais estruturada, combinando visitas, gastronomia, eventos e experiências voltadas ao público adulto interessado na cultura cervejeira.
Rotas da Cerveja em SP
- Campinas e Região Metropolitana: Americana, Campinas, Hortolândia e Paulínia, com 17 cervejarias.
- Circuito das Águas e Frutas: Holambra, Indaiatuba, Jaguariúna, Jundiaí, Serra Negra, Socorro, Valinhos e Vinhedo, com 14 cervejarias.
- Capital e Região Metropolitana: Guarulhos, Itapevi, Mauá, Santo André, São Paulo e Vargem Grande Paulista, com 16 cervejarias.
- Mogiana Paulista: Jaboticabal, Monte Alto, Ribeirão Preto e Tambaú, com 8 cervejarias.
- Noroeste Paulista: Catanduva, Floreal, Novo Horizonte, São José do Rio Preto e Votuporanga, com 7 cervejarias.
- Sorocaba e Região: Sorocaba e Votorantim, com 6 cervejarias.
- Serra do Itaqueri, Cuesta e Centro Paulista: Araraquara, Botucatu, Conchal, Dourado, Piracicaba, Rio Claro e São Pedro, com 10 cervejarias.