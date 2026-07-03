Um homem de 34 anos foi preso em flagrante na tarde desta quinta-feira (2) sob acusação de manter a ex-companheira em cárcere privado, descumprir medida protetiva de urgência, agredir fisicamente a vítima e ameaçá-la de morte em Mogi Mirim. A prisão foi realizada pela GCM (Guarda Civil Municipal), e o suspeito foi conduzido à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) após a mulher procurar atendimento na Santa Casa e relatar as agressões.

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A vítima informou que os fatos começaram no dia 28 de junho, quando o investigado teria pulado o muro da residência, invadido o imóvel e a obrigado, sob ameaça de morte, a permanecer no local. Durante o período em que esteve retida, a mulher relatou ter sido agredida com um cabo de vassoura e com socos na boca, rosto, peito e costas. Ela também afirmou ter sofrido a fratura de um dos dedos da mão em decorrência das agressões.

A vítima permaneceu trancada na casa por vários dias e só conseguiu deixar o imóvel quando o agressor saiu para trabalhar. Ela seguiu, então, para a Santa Casa, onde recebeu atendimento médico, e acionou a Guarda Civil.