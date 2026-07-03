03 de julho de 2026
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CRIMINOSO

Homem que mantinha ex em cárcere e a agrediu com vassoura é preso

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Suspeito foi preso em Mogi Mirim acusado de manter a ex-companheira em cárcere privado, agredi-la e ameaçá-la.
Suspeito foi preso em Mogi Mirim acusado de manter a ex-companheira em cárcere privado, agredi-la e ameaçá-la.

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante na tarde desta quinta-feira (2) sob acusação de manter a ex-companheira em cárcere privado, descumprir medida protetiva de urgência, agredir fisicamente a vítima e ameaçá-la de morte em Mogi Mirim. A prisão foi realizada pela GCM (Guarda Civil Municipal), e o suspeito foi conduzido à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) após a mulher procurar atendimento na Santa Casa e relatar as agressões.

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A vítima informou que os fatos começaram no dia 28 de junho, quando o investigado teria pulado o muro da residência, invadido o imóvel e a obrigado, sob ameaça de morte, a permanecer no local. Durante o período em que esteve retida, a mulher relatou ter sido agredida com um cabo de vassoura e com socos na boca, rosto, peito e costas. Ela também afirmou ter sofrido a fratura de um dos dedos da mão em decorrência das agressões.

A vítima permaneceu trancada na casa por vários dias e só conseguiu deixar o imóvel quando o agressor saiu para trabalhar. Ela seguiu, então, para a Santa Casa, onde recebeu atendimento médico, e acionou a Guarda Civil.

Os agentes localizaram o suspeito em uma obra no bairro Vila São José. Durante o depoimento, ele admitiu ter agredido a companheira e afirmou que tinha usado drogas no momento dos fatos.

A vítima também informou que possuía medida protetiva de urgência concedida pela Justiça contra o investigado e manifestou temor de retornar à residência, com receio de novas agressões.

Em sua defesa, o homem negou a invasão do domicílio e o cárcere privado, alegando que o relacionamento havia sido retomado há cerca de dois meses e que a mulher tinha chaves do imóvel. Ele admitiu, contudo, ter desferido um golpe durante discussão, atribuindo a atitude ao consumo de bebida alcoólica, e sustentou que a fratura no dedo da vítima teria ocorrido quando ela prensou a mão na porta.

O homem foi indiciado por descumprimento de medida protetiva, violência doméstica, lesão corporal, violação de domicílio, cárcere privado e ameaça.

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