A sexta-feira (3) será marcada por mudanças significativas no tempo na RMC (Região Metropolitana de Campinas). A chegada de uma frente fria deixa o céu com nebulosidade variável ao longo do dia, com períodos de maior cobertura de nuvens durante a passagem do sistema.

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Os ventos devem soprar com intensidade moderada a forte, com velocidades médias entre 25 km/h e 30 km/h e rajadas ocasionais, o que favorecerá o transporte de uma massa de ar mais frio para a região. Com isso, as temperaturas entram em declínio.

A mínima prevista é de 15°C, enquanto a máxima não deve ultrapassar os 24°C. A recomendação é redobrar a atenção com quedas bruscas de temperatura, especialmente no período da noite.