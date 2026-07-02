A Prefeitura de Campinas vai remover, na manhã desta sexta-feira (3), uma árvore com risco de queda na Praça do Coco, em Barão Geraldo. A intervenção será feita pela Secretaria de Serviços Públicos, por meio do Departamento de Parques e Jardins, após autorização do Ministério Público.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A árvore fica em uma área já interditada da praça. Segundo a Prefeitura, a medida será adotada de forma emergencial depois que o MP reconheceu a validade dos laudos técnicos apresentados pelo município, que apontaram degradação biológica e risco à segurança dos frequentadores.
No ofício encaminhado à Secretaria de Serviços Públicos, o Ministério Público orientou que a supressão fosse realizada com urgência, conforme indicado nas avaliações periciais.
A decisão pela remoção ocorreu após uma sequência de análises técnicas. Além dos documentos produzidos pela própria Prefeitura, foi solicitada uma avaliação de profissionais da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, a Esalq-USP.
O parecer analisou os laudos 7.391 e 7.392, referentes às condições de árvores da espécie Ficus benjamina na Praça do Coco. De acordo com o documento, os exemplares avaliados estavam em “péssimo estado geral” e a permanência no local representaria risco contínuo às pessoas que circulam pela área.
Como compensação, a Prefeitura informou que serão plantados dois exemplares adultos de jequitibá-rosa no local. O município também iniciou o plantio de 50 mudas de árvores nativas em uma microfloresta em implantação na rotatória próxima ao Parque Hermógenes de Freitas Leitão Filho, na Cidade Universitária.
Esse projeto de microfloresta prevê, ao todo, o plantio de 3 mil mudas. A administração municipal afirma que a medida integra as ações de recomposição vegetal no distrito.