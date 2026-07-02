A Prefeitura de Campinas vai remover, na manhã desta sexta-feira (3), uma árvore com risco de queda na Praça do Coco, em Barão Geraldo. A intervenção será feita pela Secretaria de Serviços Públicos, por meio do Departamento de Parques e Jardins, após autorização do Ministério Público.

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A árvore fica em uma área já interditada da praça. Segundo a Prefeitura, a medida será adotada de forma emergencial depois que o MP reconheceu a validade dos laudos técnicos apresentados pelo município, que apontaram degradação biológica e risco à segurança dos frequentadores.

No ofício encaminhado à Secretaria de Serviços Públicos, o Ministério Público orientou que a supressão fosse realizada com urgência, conforme indicado nas avaliações periciais.