Mesmo no inverno, a dengue segue no radar da saúde pública em Campinas. A Secretaria Municipal de Saúde divulgou nesta quinta-feira (2) o 27º Alerta Arboviroses de 2026, que identifica 36 bairros com alto risco de transmissão da doença nesta semana.
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O levantamento é usado para orientar ações de campo, reforçar a comunicação com moradores e direcionar o trabalho de eliminação de criadouros do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. As orientações, no entanto, valem para toda a cidade, inclusive para bairros que apareceram em alertas anteriores e não constam na lista atual.
Entre 1º de janeiro e 30 de junho, Campinas confirmou 3.305 casos de dengue. No mesmo período, as equipes da Prefeitura intensificaram o trabalho preventivo. Até 17 de junho, foram realizadas 764.709 visitas a imóveis para controle de criadouros e ações educativas, além de 52.939 visitas para nebulização costal.
A lista de maior risco nesta semana inclui bairros de todas as regiões da cidade. Na região Leste, aparecem Centro, Cambuí, Jardim Conceição, Parque Brasília, Jardim Boa Esperança e Vila 31 de Março. Na Noroeste, estão Jardim Lisa, Residencial Colina das Nascentes, Jardim Maracanã, Jardim Rossin e Cidade Satélite Íris I.
Na região Norte, o alerta inclui Vila Francisca, Jardim Rosália, Vila Réggio, Jardim América e Vila Santa Isabel. Já na Sudoeste, foram classificados como alto risco os bairros DIC VI, Jardim Melina, Jardim Rosalina, DIC I, Jardim Capivari, Vila Palácios, Jardim Yeda e Parque Residencial Vila União.
Na região Sul, constam Jardim Itatinga, Jardim Maria Rosa, Parque São Paulo, Jardim Campo Belo, Jardim São João e Cidade Singer I. Na Suleste, aparecem São Bernardo, Fundação Casa Popular, Jardim Leonor, Parque Itália, Ponte Preta e Vila Industrial.
A Saúde considera diferentes indicadores para definir os bairros do alerta, como incidência de casos, registro de nova transmissão, densidade populacional, necessidade de retorno a imóveis sem acesso e planejamento das ações dos agentes. O alerta também vale para bairros menores no entorno das áreas indicadas.
A Prefeitura reforça que o combate à dengue depende da participação dos moradores. Levantamento da Secretaria de Estado da Saúde aponta que 80% dos criadouros estão dentro das casas, o que torna a vistoria doméstica uma das principais medidas de prevenção.
A orientação é evitar qualquer acúmulo de água em latas, pneus, garrafas, calhas, lajes, pratos de plantas e outros recipientes. Vasos de plantas devem ter a água trocada a cada dois dias, e os pratinhos precisam ser retirados ou lavados com bucha, água e sabão a cada sete dias. Caixas d’água devem permanecer vedadas, e vasos sanitários sem uso precisam ficar fechados.
Alto risco
- Leste: Centro, Cambuí, Jardim Conceição, Parque Brasília, Jardim Boa Esperança e Vila 31 de Março.
- Noroeste: Jardim Lisa, Residencial Colina das Nascentes, Jardim Maracanã, Jardim Rossin e Cidade Satélite Íris I.
- Norte: Vila Francisca, Jardim Rosália, Vila Réggio, Jardim América e Vila Santa Isabel.
- Sudoeste: DIC VI, Jardim Melina, Jardim Rosalina, DIC I, Jardim Capivari, Vila Palácios, Jardim Yeda e Parque Residencial Vila União.
- Sul: Jardim Itatinga, Jardim Maria Rosa, Parque São Paulo, Jardim Campo Belo, Jardim São João e Cidade Singer I.
- Suleste: São Bernardo, Fundação Casa Popular, Jardim Leonor, Parque Itália, Ponte Preta e Vila Industrial.