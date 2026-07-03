Mesmo no inverno, a dengue segue no radar da saúde pública em Campinas. A Secretaria Municipal de Saúde divulgou nesta quinta-feira (2) o 27º Alerta Arboviroses de 2026, que identifica 36 bairros com alto risco de transmissão da doença nesta semana.

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O levantamento é usado para orientar ações de campo, reforçar a comunicação com moradores e direcionar o trabalho de eliminação de criadouros do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. As orientações, no entanto, valem para toda a cidade, inclusive para bairros que apareceram em alertas anteriores e não constam na lista atual.

Entre 1º de janeiro e 30 de junho, Campinas confirmou 3.305 casos de dengue. No mesmo período, as equipes da Prefeitura intensificaram o trabalho preventivo. Até 17 de junho, foram realizadas 764.709 visitas a imóveis para controle de criadouros e ações educativas, além de 52.939 visitas para nebulização costal.