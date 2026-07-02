A Rua Carolina Florence, na Vila Nova, em Campinas, terá um trecho interditado neste sábado (4) e domingo (5) para a realização da Festa Julina da Paróquia Nossa Senhora das Graças. O bloqueio começa às 7h de sábado, para a montagem das estruturas do evento, e seguirá de forma ininterrupta ao longo dos dois dias.

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A interdição será feita no trecho anterior ao cruzamento com a Avenida Imperatriz Leopoldina. Com isso, os motoristas que estiverem na Carolina Florence não poderão atravessar a avenida por esse ponto durante o período de bloqueio.

A Emdec programou desvio para orientar a circulação na região. Os condutores deverão contornar a rotatória da Praça Nossa Senhora das Graças, nas proximidades do encontro da Rua São Bento com a Avenida Dr. Heitor Penteado, e depois retomar a Rua Carolina Florence pelo trecho liberado, do outro lado da Imperatriz Leopoldina.