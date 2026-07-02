A Rua Carolina Florence, na Vila Nova, em Campinas, terá um trecho interditado neste sábado (4) e domingo (5) para a realização da Festa Julina da Paróquia Nossa Senhora das Graças. O bloqueio começa às 7h de sábado, para a montagem das estruturas do evento, e seguirá de forma ininterrupta ao longo dos dois dias.
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A interdição será feita no trecho anterior ao cruzamento com a Avenida Imperatriz Leopoldina. Com isso, os motoristas que estiverem na Carolina Florence não poderão atravessar a avenida por esse ponto durante o período de bloqueio.
A Emdec programou desvio para orientar a circulação na região. Os condutores deverão contornar a rotatória da Praça Nossa Senhora das Graças, nas proximidades do encontro da Rua São Bento com a Avenida Dr. Heitor Penteado, e depois retomar a Rua Carolina Florence pelo trecho liberado, do outro lado da Imperatriz Leopoldina.
A mudança também terá impacto no transporte público. Cinco linhas municipais que passam pela região seguirão o mesmo desvio definido para os demais veículos: 240, 244, 331, 332 e 351. Segundo a Emdec, nenhuma delas possui ponto de parada no trecho que será fechado.
No sábado, a festa ocorre das 16h às 23h30. No domingo, a programação será das 13h às 21h30. Agentes da Mobilidade Urbana vão acompanhar a circulação de veículos e orientar motoristas durante o bloqueio.
Serviço
Interdição para Festa Julina na Vila Nova
Local: Rua Carolina Florence
Trecho: antes do cruzamento com a Avenida Imperatriz Leopoldina
Quando: sábado (4) e domingo (5)
Início do bloqueio: sábado, às 7h
Motivo: Festa Julina da Paróquia Nossa Senhora das Graças
Horário da festa no sábado: 16h às 23h30
Horário da festa no domingo: 13h às 21h30
Linhas desviadas: 240, 244, 331, 332 e 351
Linhas afetadas:
240 – Jardim Garcia / Shopping Dom Pedro
244 – Shopping Dom Pedro / Rodoviária
331 – Terminal Barão Geraldo / Rodoviária
332 – Hospital das Clínicas
351 – PUCC