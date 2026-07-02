Um trecho da Rua Dona Josefina Sarmento, no Cambuí, em Campinas, será interditado ao tráfego de veículos nesta quinta-feira (2). O bloqueio será realizado das 19h às 23h, para execução de uma ligação de rede de esgoto.

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A intervenção ocorre na altura do número 143, no trecho entre as ruas Dr. Emílio Ribas e Padre Almeida. O serviço será executado sob responsabilidade da Sanasa.

Durante o fechamento, os motoristas deverão utilizar o desvio programado pela Emdec pelas ruas Dr. Emílio Ribas, Barreto Leme e Padre Almeida.