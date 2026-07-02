02 de julho de 2026
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TRÂNSITO

Rua no Cambuí terá bloqueio noturno nesta quinta

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Interdição na Rua Dona Josefina Sarmento ocorre nesta quinta-feira, das 19h às 23h, para ligação de rede de esgoto.
Interdição na Rua Dona Josefina Sarmento ocorre nesta quinta-feira, das 19h às 23h, para ligação de rede de esgoto.

Um trecho da Rua Dona Josefina Sarmento, no Cambuí, em Campinas, será interditado ao tráfego de veículos nesta quinta-feira (2). O bloqueio será realizado das 19h às 23h, para execução de uma ligação de rede de esgoto.

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A intervenção ocorre na altura do número 143, no trecho entre as ruas Dr. Emílio Ribas e Padre Almeida. O serviço será executado sob responsabilidade da Sanasa.

Durante o fechamento, os motoristas deverão utilizar o desvio programado pela Emdec pelas ruas Dr. Emílio Ribas, Barreto Leme e Padre Almeida.

Segundo a empresa, a interdição não terá impacto no itinerário das linhas municipais de ônibus. Agentes da Mobilidade Urbana ficarão responsáveis pelo bloqueio e pelo monitoramento da circulação de veículos na região.

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