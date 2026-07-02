Licenciamento vencido, escapamentos irregulares e recusa ao teste do bafômetro lideraram as infrações encontradas nas blitze de trânsito realizadas em Campinas no primeiro semestre de 2026. Ao todo, foram 124 operações integradas, com 4,5 mil condutas irregulares identificadas entre os motoristas e motociclistas abordados.

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As fiscalizações foram realizadas pela Emdec em parceria com as forças de segurança. No período, a empresa promoveu 75 blitze conjuntas com a Polícia Militar e outras 49 com a Guarda Municipal. As ações fazem parte da estratégia de combate a comportamentos de risco nas vias urbanas.

O levantamento mostra que três tipos de irregularidade concentraram mais de 32% das autuações: licenciamento irregular, com 582 registros; escapamento defeituoso, ineficiente, inoperante ou sem silenciador, com 492; e recusa ao teste de alcoolemia, com 401 infrações.