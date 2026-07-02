Licenciamento vencido, escapamentos irregulares e recusa ao teste do bafômetro lideraram as infrações encontradas nas blitze de trânsito realizadas em Campinas no primeiro semestre de 2026. Ao todo, foram 124 operações integradas, com 4,5 mil condutas irregulares identificadas entre os motoristas e motociclistas abordados.
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As fiscalizações foram realizadas pela Emdec em parceria com as forças de segurança. No período, a empresa promoveu 75 blitze conjuntas com a Polícia Militar e outras 49 com a Guarda Municipal. As ações fazem parte da estratégia de combate a comportamentos de risco nas vias urbanas.
O levantamento mostra que três tipos de irregularidade concentraram mais de 32% das autuações: licenciamento irregular, com 582 registros; escapamento defeituoso, ineficiente, inoperante ou sem silenciador, com 492; e recusa ao teste de alcoolemia, com 401 infrações.
Também aparecem entre as ocorrências mais frequentes pneus em mau estado de conservação, sistema de iluminação alterado, falta de cinto de segurança, condução sem habilitação, ausência de equipamentos obrigatórios e problemas com placas.
O coordenador de Fiscalização e Operação de Trânsito da Emdec, Marcelo Carpenter, afirma que as infrações encontradas nas blitze costumam indicar um padrão mais amplo de risco. “Os comportamentos que geram as abordagens nas blitze são, em sua maioria, os mesmos que aparecem como responsáveis pelos sinistros e mortes no trânsito”, disse.
Segundo ele, irregularidades envolvendo documentação, conservação do veículo e ausência de equipamentos de segurança revelam desrespeito a regras básicas de circulação. “Infrações que envolvem documentação, más condições do veículo ou ausência de equipamento de segurança geralmente são indícios de que o condutor desrespeita regras básicas de circulação e pratica direção perigosa”, afirmou.
No semestre, cerca de 7,8 mil veículos foram fiscalizados. Desse total, 867 foram retirados de circulação e removidos ao pátio por apresentarem situações que comprometiam a segurança do condutor e dos demais usuários das vias.
As motocicletas concentraram a maior parte das irregularidades. Das 4.5 mil autuações, 2.493 foram aplicadas a motociclistas, o equivalente a quase 55% do total. Os condutores de automóveis responderam por 1.980 infrações, cerca de 43,5%.
O peso das motos também aparece nas remoções. Dos 867 veículos recolhidos ao pátio, 537 eram motocicletas, quase 62% do total. Entre os problemas mais comuns nesse grupo estão escapamentos barulhentos ou adulterados, pneus desgastados, falta de habilitação, ausência de equipamentos obrigatórios e placas adulteradas ou sem legibilidade.
A preocupação com motociclistas também se reflete nos dados de mortes no trânsito. Até maio, Campinas registrou 15 mortes em vias urbanas. Desse total, 10 vítimas eram motociclistas ou garupas, o equivalente a 67% dos casos.
A Emdec aponta que os casos fatais com causas já comprovadas neste ano têm relação direta com fatores observados nas blitze, como falta de habilitação, ausência de capacete, consumo de álcool, excesso de velocidade e direção perigosa.
O combate ao álcool na direção também foi reforçado. No semestre, foram realizados 13,1 mil testes com bafômetros passivos, aplicados em 18 Operações pela Vida e em outras blitze integradas com medição de alcoolemia. Foram testados 9,3 mil motoristas de automóveis e 3,8 mil motociclistas.
As ações resultaram em 11 autuações por direção sob influência de álcool e 401 recusas ao teste. Somente em junho, 18 blitze integradas identificaram 755 condutas de risco e realizaram 596 testes com bafômetros passivos.
Principais infrações
1º Licenciamento irregular: 582
2º Escapamento defeituoso, ineficiente, inoperante ou sem silenciador: 492
3º Recusa ao teste de alcoolemia: 401
4º Pneu liso ou em mau estado de conservação: 325
5º Sistema de iluminação alterado: 323
6º Condutor sem cinto de segurança: 254
7º Condutor sem habilitação: 242
8º Veículo sem equipamento obrigatório: 183
9º Placa em desacordo com normas do Contran: 160
10º Placa sem legibilidade: 142