Campinas concluiu a modernização da iluminação pública com a substituição de lâmpadas antigas por modelos de LED em 140 mil pontos de luz, mas o fim da etapa ocorre depois de um processo marcado por atraso, multas, questionamentos da Prefeitura e assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta para redefinir prazos da concessão.

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A PPP da iluminação entrou em execução em 2023 e o cronograma original previa a modernização completa do parque em até dois anos. Como a conclusão foi anunciada no fim de junho de 2026, a entrega ocorreu com cerca de 16 meses de atraso em relação ao prazo inicial. Mesmo no cronograma ajustado pelo TAC, que previa o encerramento do Marco 3 em 30 de abril de 2026, a finalização ficou cerca de dois meses atrasada.

A marca foi atingida após a conclusão do Marco 3, etapa final da parceria público-privada com o consórcio Conecta Campinas, que passou a se chamar Vésper Campinas. Segundo a Prefeitura, o volume executado supera em quase 20 mil unidades a meta estabelecida no edital do contrato de concessão do serviço.