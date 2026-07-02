Campinas concluiu a modernização da iluminação pública com a substituição de lâmpadas antigas por modelos de LED em 140 mil pontos de luz, mas o fim da etapa ocorre depois de um processo marcado por atraso, multas, questionamentos da Prefeitura e assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta para redefinir prazos da concessão.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A PPP da iluminação entrou em execução em 2023 e o cronograma original previa a modernização completa do parque em até dois anos. Como a conclusão foi anunciada no fim de junho de 2026, a entrega ocorreu com cerca de 16 meses de atraso em relação ao prazo inicial. Mesmo no cronograma ajustado pelo TAC, que previa o encerramento do Marco 3 em 30 de abril de 2026, a finalização ficou cerca de dois meses atrasada.
A marca foi atingida após a conclusão do Marco 3, etapa final da parceria público-privada com o consórcio Conecta Campinas, que passou a se chamar Vésper Campinas. Segundo a Prefeitura, o volume executado supera em quase 20 mil unidades a meta estabelecida no edital do contrato de concessão do serviço.
O encerramento da modernização, porém, não apaga o histórico de problemas na execução. A primeira etapa, o chamado Marco 1, deveria ter entregado cerca de 40 mil luminárias de LED até junho de 2024, mas chegou ao prazo com apenas parte da meta cumprida. A Prefeitura abriu processo administrativo, aplicou multa diária e, depois, firmou um TAC com a concessionária para evitar a rescisão do contrato e estabelecer um novo calendário.
Pelo acordo, a empresa deveria concluir o Marco 1 até 30 de abril de 2025, entregar mais 40 mil pontos no Marco 2 até 31 de outubro de 2025 e finalizar o Marco 3 até 30 de abril de 2026. A conclusão agora anunciada fecha uma novela administrativa que envolveu cobrança pública, penalidades e revisão formal dos prazos.
De acordo com a concessionária, a modernização representa uma economia estimada em R$ 382 milhões aos cofres públicos ao longo do contrato. A Prefeitura afirma que a tecnologia LED ilumina mais, consome menos energia e tem maior durabilidade em comparação às lâmpadas convencionais.
A cidade passou a contar também com iluminação especial em 3 mil faixas de pedestres, 37 monumentos históricos, 12 patrimônios arquitetônicos, 87 praças, nove parques, 12 bosques, três cemitérios e três ciclovias. No corredor do BRT, foram instalados 417 pontos de iluminação voltados a pedestres, em trechos de grande circulação.
O secretário de Serviços Públicos, Ernesto Paulella, afirmou que a melhoria tem impacto direto na rotina da população. "Existe um avanço significativo na segurança pública e no bem-estar, já que as pessoas podem fazer caminhadas noturnas, por exemplo, além de benefícios ao meio ambiente, uma vez que o LED é uma tecnologia muito mais sustentável", disse.
Além da troca das luminárias, Campinas implantou quase 32 mil pontos de telegestão nas principais vias. O sistema usa tecnologia de internet das coisas para monitorar e controlar luminárias à distância, permitindo ligar e desligar pontos remotamente e identificar falhas em tempo real.
Na etapa final do plano, foram contemplados novos pontos em monumentos, praças, parques e bosques. Entre eles estão monumentos como José Barbosa de Barros, Luís de Camões, Salvador Lombardi Neto, Aníbal de Freitas e Hermas Braga, além de áreas como o Lago do Café, o Parque Ecológico Dom Bosco, o Bosque Sílvia Bellucci, o Bosque Yitzhak Rabin, o Bosque dos Artistas e o Bosque da Mata.
Nas fases anteriores, a modernização já havia alcançado a região central, o Cemitério da Saudade, a Torre do Castelo, a Estação Cultura, o entorno do Centro de Convivência Cultural, o Casarão de Joaquim Egídio e o coreto da Praça São Sebastião.
Com a troca concluída, o desafio da concessão passa a ser a manutenção do sistema. Solicitações sobre luminárias apagadas, piscando ou acesas durante o dia devem ser feitas pelo telefone 0800-002-1747, pelo site da Vésper Campinas ou pelo aplicativo da concessionária. Moradores que já tinham o aplicativo da Conecta devem apenas fazer a atualização.