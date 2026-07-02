02 de julho de 2026
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PENSÃO CASSINO

GM lacra pensão e bingo clandestinos no Centro de Campinas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Operação de rotina resultou em interdição e multa de R$ 25,5 mil; imóvel na rua Costa Aguiar tinha 34 quartos e apenas dois banheiros, sem nenhuma condição de segurança
Operação de rotina resultou em interdição e multa de R$ 25,5 mil; imóvel na rua Costa Aguiar tinha 34 quartos e apenas dois banheiros, sem nenhuma condição de segurança

Uma pensão e um bingo que funcionavam ilegalmente foram lacrados pela Prefeitura de Campinas na quarta-feira (1º), durante patrulhamento de rotina da Guarda Municipal. O imóvel, localizado na Rua Costa Aguiar, no Centro da cidade, abrigava atividades comerciais sem alvará e em condições precárias de estrutura e segurança.

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No local, os agentes encontraram, em uma das portas, um bar com duas máquinas caça-níqueis em operação. Ao lado, funcionava uma pensão clandestina com 34 quartos e apenas dois banheiros disponíveis para os hóspedes, espaço insuficiente e sem ventilação adequada, segundo a vistoria.

A fiscalização constatou que o imóvel não possuía o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, documento obrigatório para garantir a segurança contra incêndios e pânico. Por essa irregularidade, somada à falta de alvará de funcionamento, a Secretaria Municipal de Urbanismo aplicou multa de R$ 25.498 aos proprietários.

Os dois estabelecimentos foram interditados e só poderão retomar as atividades após a regularização completa das licenças exigidas. A operação faz parte das ações rotineiras de fiscalização urbana e combate a atividades irregulares que colocam em risco a população.

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