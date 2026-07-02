Uma pensão e um bingo que funcionavam ilegalmente foram lacrados pela Prefeitura de Campinas na quarta-feira (1º), durante patrulhamento de rotina da Guarda Municipal. O imóvel, localizado na Rua Costa Aguiar, no Centro da cidade, abrigava atividades comerciais sem alvará e em condições precárias de estrutura e segurança.

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No local, os agentes encontraram, em uma das portas, um bar com duas máquinas caça-níqueis em operação. Ao lado, funcionava uma pensão clandestina com 34 quartos e apenas dois banheiros disponíveis para os hóspedes, espaço insuficiente e sem ventilação adequada, segundo a vistoria.

A fiscalização constatou que o imóvel não possuía o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, documento obrigatório para garantir a segurança contra incêndios e pânico. Por essa irregularidade, somada à falta de alvará de funcionamento, a Secretaria Municipal de Urbanismo aplicou multa de R$ 25.498 aos proprietários.