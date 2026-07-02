02 de julho de 2026
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FÉRIAS DE JULHO

Polo Astronômico de Amparo terá observação do Sol em julho

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Complexo no interior paulista terá sessões noturnas inéditas às sextas-feiras e observação solar aos sábados; ingressos com 30% de desconto estão disponíveis no site oficial
Complexo no interior paulista terá sessões noturnas inéditas às sextas-feiras e observação solar aos sábados; ingressos com 30% de desconto estão disponíveis no site oficial

Quem planeja aproveitar as férias de julho para unir lazer e conhecimento tem um destino certeiro no interior de São Paulo. O Polo Astronômico de Amparo, localizado no Circuito das Águas Paulista, preparou uma programação especial para o mês, com novidades que vão desde a observação do sol até sessões noturnas sob o céu de inverno.

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A principal atração do período são as sessões matutinas exclusivas para observação solar, que acontecem nos quatro sábados de julho, das 10h às 12h. O público terá acesso a quatro telescópios especiais que revelam em tempo real fenômenos como manchas solares, explosões, filamentos e proeminências — imagens impressionantes do astro-rei que poucos lugares no país proporcionam com tanta nitidez.

Paralelamente, o complexo ampliou sua oferta noturna: além das tradicionais sessões de sábado, agora há sessões às sextas-feiras, permitindo que mais pessoas possam contemplar o céu de inverno. A olho nu, é possível avistar a Via Láctea e constelações típicas da estação. Com telescópios de última geração, os visitantes ainda observam estrelas duplas, aglomerados e nebulosas com detalhes surpreendentes.

Dentro do Planetário Digital, o público participa de simulações imersivas sobre o céu de julho, com explicações sobre constelações e planetas do Sistema Solar.

Os ingressos para todas as atividades de julho já estão à venda com 30% de desconto exclusivamente pelo site oficial. A recomendação da organização é garantir a compra antecipada, devido à procura esperada para o período.

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