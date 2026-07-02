A Guarda Civil de Indaiatuba apreendeu um balão no bairro Jardim Esplanada. A ocorrência foi registrada durante patrulhamento preventivo realizado pela equipe da Romi (Ronda Ostensiva Municipal Integrada) na Avenida Fábio Ferraz Bicudo.
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Os agentes avistaram o artefato sobrevoando a região e, imediatamente, iniciaram o acompanhamento de sua trajetória. Com o apoio de outras viaturas, foi feito o isolamento da área onde o balão caiu, garantindo a segurança da população e viabilizando a apreensão do material.
A rápida atuação das equipes também evitou que moradores se aproximassem para tentar recuperar o balão, situação comum nesse tipo de ocorrência, que frequentemente resulta em confrontos e coloca pessoas em risco. O balão foi recolhido e encaminhado à Delegacia de Polícia, onde serão adotadas as providências legais cabíveis.