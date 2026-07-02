02 de julho de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
NA CADEIA

Casal é preso após furtar carne, fugir na contramão e acidente

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Fuga terminou na Avenida Conceição, em Indaiatuba, quando a motorista invadiu a contramão, perdeu o controle do carro e colidiu contra uma árvore; dupla foi detida no local.
Fuga terminou na Avenida Conceição, em Indaiatuba, quando a motorista invadiu a contramão, perdeu o controle do carro e colidiu contra uma árvore; dupla foi detida no local.

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Indaiatuba prendeu, na quarta-feira (1º), um casal suspeito de furtar produtos alimentícios de ao menos dois atacadistas da cidade. A abordagem ocorreu no bairro Cidade Nova, após perseguição policial.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O Centro de Operações e Inteligência recebeu informações sobre o veículo utilizado pelos suspeitos e, com auxílio do sistema de monitoramento, localizou o carro em circulação pelo município. As características do automóvel foram repassadas às equipes em patrulhamento.

A equipe do Canil avistou o veículo na Avenida Tamandaré e deu início à abordagem. A condutora, porém, desobedeceu à ordem de parada e fugiu em alta velocidade, iniciando um acompanhamento que percorreu diversas vias da cidade.

A fuga terminou na Avenida Conceição, quando a motorista invadiu a contramão, perdeu o controle do carro e colidiu contra uma árvore. O casal foi detido no local.

Dentro do veículo, os agentes encontraram diversos produtos furtados, como queijos, leite, carnes nobres, óleo, açúcar e outros itens, provenientes de pelo menos dois atacadistas da região. Após o acidente, os suspeitos foram socorridos ao Hospital Augusto de Oliveira Camargo e, em seguida, conduzidos à Delegacia de Polícia, onde permanecem à disposição da Justiça.

Comentários

Comentários