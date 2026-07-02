A GCM (Guarda Civil Municipal) de Indaiatuba prendeu, na quarta-feira (1º), um casal suspeito de furtar produtos alimentícios de ao menos dois atacadistas da cidade. A abordagem ocorreu no bairro Cidade Nova, após perseguição policial.
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O Centro de Operações e Inteligência recebeu informações sobre o veículo utilizado pelos suspeitos e, com auxílio do sistema de monitoramento, localizou o carro em circulação pelo município. As características do automóvel foram repassadas às equipes em patrulhamento.
A equipe do Canil avistou o veículo na Avenida Tamandaré e deu início à abordagem. A condutora, porém, desobedeceu à ordem de parada e fugiu em alta velocidade, iniciando um acompanhamento que percorreu diversas vias da cidade.
A fuga terminou na Avenida Conceição, quando a motorista invadiu a contramão, perdeu o controle do carro e colidiu contra uma árvore. O casal foi detido no local.
Dentro do veículo, os agentes encontraram diversos produtos furtados, como queijos, leite, carnes nobres, óleo, açúcar e outros itens, provenientes de pelo menos dois atacadistas da região. Após o acidente, os suspeitos foram socorridos ao Hospital Augusto de Oliveira Camargo e, em seguida, conduzidos à Delegacia de Polícia, onde permanecem à disposição da Justiça.