A GCM (Guarda Civil Municipal) de Indaiatuba prendeu, na quarta-feira (1º), um casal suspeito de furtar produtos alimentícios de ao menos dois atacadistas da cidade. A abordagem ocorreu no bairro Cidade Nova, após perseguição policial.

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O Centro de Operações e Inteligência recebeu informações sobre o veículo utilizado pelos suspeitos e, com auxílio do sistema de monitoramento, localizou o carro em circulação pelo município. As características do automóvel foram repassadas às equipes em patrulhamento.

A equipe do Canil avistou o veículo na Avenida Tamandaré e deu início à abordagem. A condutora, porém, desobedeceu à ordem de parada e fugiu em alta velocidade, iniciando um acompanhamento que percorreu diversas vias da cidade.