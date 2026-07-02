02 de julho de 2026
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TRÁFICO

Motorista de app é preso com 75 kg de maconha e carro furtado

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
O homem foi conduzido ao Plantão Policial de Nova Odessa, onde permaneceu à disposição da Justiça pelos crimes de tráfico de drogas e receptação de veículo furtado.
O homem foi conduzido ao Plantão Policial de Nova Odessa, onde permaneceu à disposição da Justiça pelos crimes de tráfico de drogas e receptação de veículo furtado.

Um motorista de aplicativo, de 28 anos, foi preso em flagrante em Nova Odessa após policiais do 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) encontrarem 75,4 quilos de maconha e uma Fiat Strada com queixa de furto em sua residência, no bairro Residencial Klavin.

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A ação teve início com uma denúncia anônima que apontava o imóvel como ponto de armazenamento de drogas. Os agentes chegaram ao local e abordaram o suspeito. Dentro da casa, foram localizadas caixas com a droga, uma balança de precisão, uma faca e uma pistola de airsoft. O motorista confessou que recebia para guardar o entorpecente.

No mesmo endereço, a equipe recuperou uma Fiat Strada furtada em Americana. Durante o registro da ocorrência, uma vizinha entregou aos policiais uma caixa com tijolos de maconha que o suspeito havia deixado na garagem dela ao perceber a chegada das viaturas. Ele admitiu ter tentado se desfazer do material. No GM Onix do condutor, ainda foram encontradas duas porções da droga.

O homem foi conduzido ao Plantão Policial de Nova Odessa, onde permaneceu à disposição da Justiça pelos crimes de tráfico de drogas e receptação de veículo furtado.

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