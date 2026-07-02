Um motorista de aplicativo, de 28 anos, foi preso em flagrante em Nova Odessa após policiais do 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) encontrarem 75,4 quilos de maconha e uma Fiat Strada com queixa de furto em sua residência, no bairro Residencial Klavin.

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A ação teve início com uma denúncia anônima que apontava o imóvel como ponto de armazenamento de drogas. Os agentes chegaram ao local e abordaram o suspeito. Dentro da casa, foram localizadas caixas com a droga, uma balança de precisão, uma faca e uma pistola de airsoft. O motorista confessou que recebia para guardar o entorpecente.

No mesmo endereço, a equipe recuperou uma Fiat Strada furtada em Americana. Durante o registro da ocorrência, uma vizinha entregou aos policiais uma caixa com tijolos de maconha que o suspeito havia deixado na garagem dela ao perceber a chegada das viaturas. Ele admitiu ter tentado se desfazer do material. No GM Onix do condutor, ainda foram encontradas duas porções da droga.