Um homem que estava foragido do sistema prisional desde o último benefício da saída temporária foi recapturado pela Polícia Militar em Mogi Guaçu. A prisão ocorreu durante patrulhamento de rotina no município.
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De acordo com a ocorrência, os agentes reconheceram o suspeito por características físicas que coincidiam com as de um indivíduo apontado como autor de um furto residencial registrado anteriormente na cidade.
Ao ser abordado, o homem apresentou versões contraditórias sobre sua identidade e situação, o que levantou suspeitas entre os policiais. Após consulta aos sistemas de segurança, foi confirmado que ele possuía mandado de prisão em aberto por evasão do sistema carcerário.
Segundo a corporação, o detento havia recebido o benefício da saída temporária no dia 16 de junho de 2026, com previsão de retorno para o dia 22 do mesmo mês. Contudo, ele não compareceu à unidade prisional na data estipulada, tornando-se foragido da Justiça. O homem foi conduzido ao Plantão Policial de Mogi Guaçu, onde permanece à disposição do Poder Judiciário.