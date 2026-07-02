Um homem que estava foragido do sistema prisional desde o último benefício da saída temporária foi recapturado pela Polícia Militar em Mogi Guaçu. A prisão ocorreu durante patrulhamento de rotina no município.

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De acordo com a ocorrência, os agentes reconheceram o suspeito por características físicas que coincidiam com as de um indivíduo apontado como autor de um furto residencial registrado anteriormente na cidade.

Ao ser abordado, o homem apresentou versões contraditórias sobre sua identidade e situação, o que levantou suspeitas entre os policiais. Após consulta aos sistemas de segurança, foi confirmado que ele possuía mandado de prisão em aberto por evasão do sistema carcerário.