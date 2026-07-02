A quinta-feira (2) será mais um dia de tempo firme e estável na RMC (Região Metropolitana de Campinas). A previsão indica predomínio de sol entre poucas nuvens ao longo de todo o dia, sem expectativa de chuva.

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As temperaturas permanecem acima da média histórica para o período, com mínima de 16°C e máxima prevista de 27°C. A amplitude térmica típica do outono deve ser sentida principalmente entre o fim da madrugada e o início da manhã, mas o aquecimento ao longo do dia será progressivo.

Não há alertas meteorológicos para a região, e as condições favorecem atividades ao ar livre, embora a recomendação seja manter a hidratação e evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes.