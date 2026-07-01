Campinas começa a montar uma rede de monitoramento climático mais precisa para orientar decisões da Defesa Civil em situações de risco, como baixa umidade, incêndios, calor extremo e chuvas intensas. A segunda estação meteorológica desse sistema será instalada nesta semana na Mata de Santa Genebra, área ambiental estratégica e cercada por bairros com cerca de 10 mil moradores no entorno.
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O novo equipamento faz parte de um plano da Prefeitura para instalar 21 estações meteorológicas nos 18 setores de risco do município. A primeira unidade foi implantada no Museu da Imagem e do Som, o MIS, no Centro. Cada estação tem investimento de R$ 350 mil.
A proposta é que os dados deixem de servir apenas como registro climático e passem a orientar ações práticas da administração municipal. As estações vão medir variáveis como umidade relativa do ar, temperatura, radiação solar, qualidade do ar e outros indicadores. As informações serão publicadas no portal campinasresiliente.sp.gov.br.
No caso da Mata de Santa Genebra, o monitoramento terá papel importante na prevenção de incêndios e na identificação de pontos mais vulneráveis à baixa umidade. O coordenador regional e diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado, afirma que os dados permitirão direcionar vistorias antes que uma situação de risco se agrave.
“As estações meteorológicas vão ajudar bastante, principalmente no controle do índice de umidade relativa do ar. Sabendo onde o índice está mais baixo, por exemplo, é possível fazer a vistoria preventiva em áreas de risco”, explicou.
A rede também deve mudar a forma como a cidade reage a episódios de chuva. Hoje, em algumas situações, o fechamento de parques ocorre por região. Com estações distribuídas em diferentes pontos, a Defesa Civil poderá avaliar as condições de maneira mais localizada, decidindo com mais precisão quais áreas precisam ser interditadas.
A preocupação com incêndios já está no radar da Prefeitura. A Defesa Civil prevê que agosto marque o início do período de maior risco para grandes ocorrências de fogo em Campinas, cenário que pode seguir até outubro. A combinação de vegetação seca, baixa umidade e vento aumenta a necessidade de resposta rápida.
Por isso, o município afirma que está integrando equipes da Defesa Civil, Saúde, Clima, Serviços Públicos e Assistência Social. A ideia é reduzir o tempo de reação diante de eventos extremos e proteger tanto a população quanto a infraestrutura urbana.
As estações fazem parte de um pacote mais amplo de enfrentamento aos impactos do El Niño e das mudanças no padrão climático. Entre os eixos previstos estão adaptação ao calor, criação de refúgios climáticos e pontos de hidratação, prevenção de incêndios, soluções baseadas na natureza, reforço de infraestrutura e orientação à população.
Com a nova rede, Campinas tenta antecipar problemas em vez de apenas responder a eles. A aposta é transformar informações climáticas em ferramenta de prevenção, especialmente em áreas mais vulneráveis a alagamentos, calor intenso, estiagem e incêndios.
O Departamento de Defesa Civil de Campinas, ligado à Secretaria Municipal de Governo, é o órgão central do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil. Ocorrências podem ser comunicadas pelo telefone 199.