Campinas começa a montar uma rede de monitoramento climático mais precisa para orientar decisões da Defesa Civil em situações de risco, como baixa umidade, incêndios, calor extremo e chuvas intensas. A segunda estação meteorológica desse sistema será instalada nesta semana na Mata de Santa Genebra, área ambiental estratégica e cercada por bairros com cerca de 10 mil moradores no entorno.

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O novo equipamento faz parte de um plano da Prefeitura para instalar 21 estações meteorológicas nos 18 setores de risco do município. A primeira unidade foi implantada no Museu da Imagem e do Som, o MIS, no Centro. Cada estação tem investimento de R$ 350 mil.

A proposta é que os dados deixem de servir apenas como registro climático e passem a orientar ações práticas da administração municipal. As estações vão medir variáveis como umidade relativa do ar, temperatura, radiação solar, qualidade do ar e outros indicadores. As informações serão publicadas no portal campinasresiliente.sp.gov.br.