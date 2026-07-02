A chegada de uma frente fria e o avanço de uma massa de ar polar devem derrubar as temperaturas em Campinas nos próximos dias e aumentam a preocupação com famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade social. O cenário reforça a importância da Campanha do Agasalho 2026, que já arrecadou 8,9 toneladas de roupas, calçados e cobertores no município.
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Segundo o Cepagri, da Unicamp, a aproximação da frente fria ao litoral paulista deve provocar queda nas temperaturas entre sexta-feira (3) e sábado (4). A previsão indica variação entre 15°C e 25°C, com madrugadas mais frias e maior sensação de desconforto para quem está exposto ao relento e à umidade.
O balanço mais recente da campanha foi divulgado nesta quarta-feira (1º) pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social. O total arrecadado representa um aumento de 1,2 mil quilos em relação ao levantamento anterior, realizado em 23 de junho.
A secretária de Desenvolvimento e Assistência Social, Vandecleya Moro, destacou que a mobilização precisa continuar justamente por causa da queda nas temperaturas. “A proximidade de uma nova frente fria reforça a importância das doações. Já estamos perto de alcançar 9 toneladas, mas a mobilização precisa continuar para que possamos ampliar o atendimento às pessoas mais expostas às baixas temperaturas”, afirmou.
A Campanha do Agasalho segue até 31 de julho com o slogan “Se não tô usando, tô doando!”. As doações são destinadas a pessoas em situação de rua, famílias vulneráveis e demais públicos atendidos pela rede socioassistencial do município.
A rede de arrecadação conta com 165 pontos de coleta espalhados por todas as regiões de Campinas. São 143 pontos gerais instalados em shoppings, supermercados, escolas, hospitais, terminais de ônibus e estabelecimentos parceiros.
Outros 22 pontos funcionam em postos de combustíveis filiados ao Recap, o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Campinas e Região. Nesses locais, a arrecadação ocorre 24 horas por dia.
A Prefeitura orienta que sejam doados itens em bom estado de conservação, como agasalhos, calças, blusas, calçados fechados, cobertores e roupas infantis. As peças devem estar limpas e em condições de uso, para que possam ser encaminhadas mais rapidamente às pessoas atendidas.
Serviço
Campanha do Agasalho 2026 em Campinas
Período: até 31 de julho
Itens arrecadados: roupas, calçados e cobertores em bom estado
Total arrecadado: 8,9 toneladas
Pontos de coleta: 165 locais em Campinas
Postos 24h: 22 unidades filiadas ao Recap
Slogan: “Se não tô usando, tô doando!”