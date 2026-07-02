A chegada de uma frente fria e o avanço de uma massa de ar polar devem derrubar as temperaturas em Campinas nos próximos dias e aumentam a preocupação com famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade social. O cenário reforça a importância da Campanha do Agasalho 2026, que já arrecadou 8,9 toneladas de roupas, calçados e cobertores no município.

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Segundo o Cepagri, da Unicamp, a aproximação da frente fria ao litoral paulista deve provocar queda nas temperaturas entre sexta-feira (3) e sábado (4). A previsão indica variação entre 15°C e 25°C, com madrugadas mais frias e maior sensação de desconforto para quem está exposto ao relento e à umidade.

O balanço mais recente da campanha foi divulgado nesta quarta-feira (1º) pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social. O total arrecadado representa um aumento de 1,2 mil quilos em relação ao levantamento anterior, realizado em 23 de junho.