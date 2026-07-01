A viagem pelas principais rodovias da região de Campinas ficará mais cara para parte dos motoristas a partir desta quarta-feira (1º), quando entram em vigor as novas tarifas de pedágio autorizadas pela Artesp. O reajuste previsto para a maior parte das concessões é de 4,72%, com base na inflação acumulada pelo IPCA entre junho de 2025 e maio de 2026.

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Na prática, porém, o impacto no bolso varia conforme a praça de cobrança. Em alguns pontos, o aumento passa de 5% por causa dos arredondamentos tarifários. Em outros, principalmente nos trechos incorporados à nova concessão da Rota Mogiana, haverá redução no valor pago pelos motoristas.

Na Anhanguera, em Valinhos, a tarifa para carros de passeio passa de R$ 13,60 para R$ 14,30 nas praças da região. Na Bandeirantes, em Sumaré, o pedágio sobe de R$ 12,10 para R$ 12,80. Já na Santos Dumont, em Indaiatuba, a cobrança vai de R$ 19,40 para R$ 20,30.