A viagem pelas principais rodovias da região de Campinas ficará mais cara para parte dos motoristas a partir desta quarta-feira (1º), quando entram em vigor as novas tarifas de pedágio autorizadas pela Artesp. O reajuste previsto para a maior parte das concessões é de 4,72%, com base na inflação acumulada pelo IPCA entre junho de 2025 e maio de 2026.
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Na prática, porém, o impacto no bolso varia conforme a praça de cobrança. Em alguns pontos, o aumento passa de 5% por causa dos arredondamentos tarifários. Em outros, principalmente nos trechos incorporados à nova concessão da Rota Mogiana, haverá redução no valor pago pelos motoristas.
Na Anhanguera, em Valinhos, a tarifa para carros de passeio passa de R$ 13,60 para R$ 14,30 nas praças da região. Na Bandeirantes, em Sumaré, o pedágio sobe de R$ 12,10 para R$ 12,80. Já na Santos Dumont, em Indaiatuba, a cobrança vai de R$ 19,40 para R$ 20,30.
Também haverá alteração nos pórticos de cobrança da Santos Dumont. Em Campinas, no km 70, a tarifa passa de R$ 2,80 para R$ 2,90. No trecho de Viracopos, o valor sobe de R$ 1,50 para R$ 1,60. Em Indaiatuba, pórticos que cobravam R$ 3,50 passam a cobrar R$ 3,70.
O movimento é diferente em rodovias da Rota Mogiana. Em Jaguariúna, na SP-340, a tarifa cai de R$ 17,60 para R$ 8,80, redução de 50%. No pórtico do km 123, também em Jaguariúna, e no pórtico do km 147, em Santo Antônio de Posse, o valor passa de R$ 8,80 para R$ 4,40.
Outras praças da concessão também terão queda. Em Estiva Gerbi, na SP-340, a tarifa será reduzida de R$ 10,50 para R$ 8,20. Em Espírito Santo do Pinhal, na SP-342, o valor passa de R$ 13,10 para R$ 11,00. A redução também atinge praças em cidades como Águas da Prata, Itobi, Casa Branca, Mococa e Aguaí.
Para quem segue em direção ao litoral, o reajuste também já tem impacto definido. No Sistema Anchieta-Imigrantes, a tarifa sobe de R$ 38,70 para R$ 40,60. Na Rodovia dos Tamoios, a atualização provisória será de 5,08%.
As rodovias administradas pela Entrevias terão calendário diferente. Nesses trechos, as novas tarifas começam a valer somente em 6 de julho.
A recomendação para quem vai pegar a estrada é conferir os valores antes da viagem, especialmente em trajetos frequentes entre cidades da região, já que a mudança combina reajustes, arredondamentos e reduções dependendo da concessão.
Novas tarifas
- Valinhos — Anhanguera (SP-330), km 82
De R$ 13,60 para R$ 14,30
- Valinhos — Anhanguera (SP-330), km 81
De R$ 13,60 para R$ 14,30
- Sumaré — Bandeirantes (SP-348), km 115
De R$ 12,10 para R$ 12,80
- Mogi Mirim — SP-147, km 52
De R$ 11,10 para R$ 11,70
- Jaguariúna — SP-340, km 123
De R$ 17,60 para R$ 8,80
- Estiva Gerbi — SP-340, km 192
De R$ 10,50 para R$ 8,20
- Espírito Santo do Pinhal — SP-342, km 191
De R$ 13,10 para R$ 11,00
- Indaiatuba — Santos Dumont (SP-075), km 60
De R$ 19,40 para R$ 20,30
- Indaiatuba — Santos Dumont (SP-075), km 62
De R$ 19,40 para R$ 20,30
- Viracopos/Campinas — Santos Dumont (SP-075), pórtico km 66
De R$ 1,50 para R$ 1,60
- Indaiatuba — Santos Dumont (SP-075), pórtico km 62
De R$ 3,50 para R$ 3,70
- Campinas — Santos Dumont (SP-075), pórtico km 70
De R$ 2,80 para R$ 2,90
- Monte Mor — Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101), km 29
De R$ 10,10 para R$ 10,60