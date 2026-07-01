Policiais do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) cumprem, nesta quarta-feira (1º), mandados da Operação Coluna Sul, em apoio ao Ministério Público de Santa Catarina. A ação mira uma célula do PCC (Primeiro Comando da Capital) que atua no estado catarinense.

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Na região de Campinas, o 1º Baep atua em Mogi Guaçu, onde uma pessoa foi presa e dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Já em Hortolândia, um suspeito foi preso e outro mandado de busca e apreensão foi realizado.

Ao todo, são 151 mandados de prisão e 169 de busca e apreensão, distribuídos por seis estados brasileiros: Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais.