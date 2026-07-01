Campinas recebe nesta sexta-feira (3), às 19h30, uma apresentação inédita da Capela Musical Pontifícia Sistina, coro oficial do Santo Padre e uma das instituições corais mais antigas em atividade contínua no mundo. O concerto será realizado na Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Conceição, no Centro, com entrada gratuita.
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A apresentação integra a primeira turnê da história do grupo pela América Latina e faz parte das comemorações dos 200 anos das relações diplomáticas entre o Brasil e a Santa Sé. A passagem por Campinas coloca a cidade no roteiro de um dos eventos de música sacra mais importantes já realizados no país.
Os convites gratuitos poderão ser retirados a partir desta quarta-feira (1º), às 8h, na Secretaria Paroquial da Catedral Metropolitana. Será entregue um convite por pessoa, respeitando a capacidade do espaço. No dia do concerto, o acesso será permitido apenas com a apresentação do ingresso impresso.
A entrada do público com convite ocorrerá das 18h30 às 19h. Depois desse horário, os lugares não ocupados serão destinados às pessoas que estiverem na fila de espera, organizada na Praça da Catedral. A entrada pela fila de espera começará às 19h, por ordem de chegada, apenas se houver assentos disponíveis. A Catedral será fechada às 19h15, e o concerto começará pontualmente às 19h30.
A inclusão de Campinas na turnê tem relação direta com o vínculo construído ao longo de quase duas décadas entre a Arquidiocese de Campinas e a instituição musical pontifícia. Esse intercâmbio começou em 2008, com a criação do Coro da Arquidiocese de Campinas, sob direção do musicólogo, maestro e gregorianista Dr. Clayton Dias.
Ao longo dos anos, Clayton Dias realizou estágios de aperfeiçoamento junto à Capela Musical Pontifícia Sistina, em Roma, com estudos em canto gregoriano, polifonia sacra e prática litúrgico-musical. A parceria se fortaleceu também com a colaboração de monsenhor Marcos Pavan, maestro-diretor da Capela Sistina, em celebrações, concertos, cursos e atividades formativas na Arquidiocese de Campinas.
Outro marco dessa relação ocorreu em 2016, quando o Coro da Arquidiocese participou de uma missa de canonização presidida pelo Papa Francisco, no Vaticano.
Fundada há cerca de 1.500 anos, a Capela Musical Pontifícia Sistina é herdeira da antiga Schola Cantorum Romana e acompanha a história da música sacra ocidental. Ao longo dos séculos, teve entre seus integrantes nomes como Giovanni Pierluigi da Palestrina, Josquin des Prez, Gregorio Allegri e Cristóbal de Morales. Atualmente, o conjunto é formado por 24 cantores adultos e cerca de 30 Pueri Cantores.
O repertório preparado para Campinas percorre aproximadamente 15 séculos de tradição musical, do canto gregoriano à música sacra contemporânea. O programa inclui obras de Palestrina, Tomás Luis de Victoria, Lorenzo Perosi, Domenico Bartolucci, Giuseppe Liberto e do brasileiro Ernani Aguiar.
Um dos momentos mais aguardados será a execução de uma obra de Johann Sebastian Bach no histórico órgão Cavaillé-Coll da Catedral Metropolitana. Construído na França por Aristide Cavaillé-Coll e instalado em Campinas em 1883, o instrumento é considerado um dos órgãos históricos mais importantes em funcionamento no Brasil. Restaurado em 2018, ele será tocado por Josep Solé Coll, Primeiro Organista da Basílica Papal de São Pedro.
A turnê é dirigida por monsenhor Marcos Pavan, sacerdote brasileiro nomeado pelo Papa Francisco, em 2020, como maestro-diretor da Capela Musical Pontifícia Sistina. Ele foi o primeiro não italiano a ocupar o cargo.
O concerto em Campinas será encerrado com uma apresentação conjunta da Capela Musical Pontifícia Sistina e do Coro da Arquidiocese de Campinas. Os grupos interpretarão “Cantate Domino”, de Giuseppe Ottavio Pitoni, em um gesto simbólico da amizade e do intercâmbio musical construídos entre a cidade e a instituição pontifícia nos últimos 18 anos.
Serviço
Concerto da Capela Musical Pontifícia Sistina em Campinas
Data: sexta-feira, 3 de julho
Horário: 19h30
Local: Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Conceição
Endereço: Centro de Campinas
Entrada: gratuita, com convite impresso
Retirada dos convites: a partir de quarta-feira, 1º de julho, às 8h
Local de retirada: Secretaria Paroquial da Catedral Metropolitana
Limite: um convite por pessoa
Entrada com convite: das 18h30 às 19h
Fila de espera: a partir das 19h, na Praça da Catedral, se houver lugares disponíveis
Fechamento da Catedral: 19h15