Campinas recebe nesta sexta-feira (3), às 19h30, uma apresentação inédita da Capela Musical Pontifícia Sistina, coro oficial do Santo Padre e uma das instituições corais mais antigas em atividade contínua no mundo. O concerto será realizado na Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Conceição, no Centro, com entrada gratuita.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A apresentação integra a primeira turnê da história do grupo pela América Latina e faz parte das comemorações dos 200 anos das relações diplomáticas entre o Brasil e a Santa Sé. A passagem por Campinas coloca a cidade no roteiro de um dos eventos de música sacra mais importantes já realizados no país.

Os convites gratuitos poderão ser retirados a partir desta quarta-feira (1º), às 8h, na Secretaria Paroquial da Catedral Metropolitana. Será entregue um convite por pessoa, respeitando a capacidade do espaço. No dia do concerto, o acesso será permitido apenas com a apresentação do ingresso impresso.