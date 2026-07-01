Campinas confirmou mais uma morte por Síndrome Respiratória Aguda Grave, a SRAG, causada pelo vírus da gripe em 2026. Com o novo registro, a cidade chegou a 220 casos e 16 óbitos pela doença neste ano, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.
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A vítima era uma mulher de 82 anos, com comorbidade, que havia sido vacinada contra a gripe. O óbito ocorreu em 12 de junho.
A Secretaria de Saúde voltou a reforçar a importância da imunização, principalmente para reduzir o risco de agravamento da doença. A vacina contra a gripe está disponível para todas as pessoas a partir de 6 meses de idade nos 69 centros de saúde de Campinas e também na Igreja Divino Salvador, no Cambuí.
Para receber a dose, basta apresentar documento com foto e a caderneta de vacinação, caso tenha. Não é necessário agendamento.
A vacina aplicada neste ano protege contra os vírus da gripe A, nas cepas H1N1 e H3N2, e contra a gripe B. O imunizante também pode ser administrado junto com outras vacinas do Calendário Nacional.
Desde o início da estratégia de vacinação, em 28 de março, Campinas aplicou 302.728 doses contra a gripe. A ampliação para toda a população a partir de 6 meses começou em 1º de junho.
Entre os públicos prioritários definidos pelo Calendário Nacional de Vacinação, foram aplicadas 158.409 doses. A cobertura entre idosos está em 55,01%, com 123.056 doses. Entre crianças de 6 meses a menores de 6 anos, foram 29.772 doses, cobertura de 43,57%. Já entre gestantes, a cidade aplicou 5.581 doses, com cobertura de 64,90%.
Durante todo o ano de 2025, Campinas registrou 561 casos de SRAG por gripe, com 69 mortes. Entre os óbitos daquele período, 54 pessoas não estavam vacinadas, segundo a Secretaria de Saúde.
Além da vacinação, a Prefeitura orienta a população a manter cuidados simples para reduzir a transmissão de vírus respiratórios, como lavar as mãos com frequência, manter ambientes ventilados, beber água, manter alimentação equilibrada e usar máscara em caso de sintomas gripais.
Informações sobre horários das salas de vacina nos centros de saúde podem ser consultadas no site oficial de vacinação da Prefeitura de Campinas.
Serviço
Vacinação contra a gripe em Campinas
Público: todas as pessoas a partir de 6 meses de idade
Locais: 69 centros de saúde e Igreja Divino Salvador, no Cambuí
Documento: documento com foto e caderneta de vacinação, se tiver
Agendamento: não é necessário
Proteção: gripe A H1N1, A H3N2 e gripe B