Campinas confirmou mais uma morte por Síndrome Respiratória Aguda Grave, a SRAG, causada pelo vírus da gripe em 2026. Com o novo registro, a cidade chegou a 220 casos e 16 óbitos pela doença neste ano, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.

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A vítima era uma mulher de 82 anos, com comorbidade, que havia sido vacinada contra a gripe. O óbito ocorreu em 12 de junho.

A Secretaria de Saúde voltou a reforçar a importância da imunização, principalmente para reduzir o risco de agravamento da doença. A vacina contra a gripe está disponível para todas as pessoas a partir de 6 meses de idade nos 69 centros de saúde de Campinas e também na Igreja Divino Salvador, no Cambuí.