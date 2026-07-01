01 de julho de 2026
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DE VOLTA

Condenado tenta correr de viatura, mas acaba preso em Mogi Guaçu

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Homem estava foragido do sistema prisional desde 2024, onde cumpria pena por tráfico de drogas.
Homem estava foragido do sistema prisional desde 2024, onde cumpria pena por tráfico de drogas.

Um homem procurado pela Justiça foi capturado pela Polícia Militar durante patrulhamento da equipe de Força Tática no bairro Jardim Boa Esperança, em Mogi Guaçu. Segundo a ocorrência, os militares realizavam rondas pela região quando avistaram um suspeito em frente a uma residência carregando uma sacola.

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Ao notar a aproximação da viatura, o homem jogou o objeto no chão e correu para o interior do imóvel. Os agentes conseguiram alcançá-lo no quintal da casa e realizaram a abordagem.

Durante a revista pessoal, nenhum item ilícito foi encontrado. Já na sacola descartada pelo suspeito, os policiais localizaram apenas lixo. Apesar disso, ao consultar os dados do abordado, a equipe descobriu que contra ele havia um mandado de prisão em aberto. O homem estava foragido do sistema prisional desde 2024, onde cumpria pena por tráfico de drogas.

Diante da situação, os policiais deram cumprimento ao mandado e conduziram o capturado à Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu. A autoridade policial registrou o boletim de ocorrência e determinou que o indivíduo permanecesse preso, à disposição da Justiça.

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