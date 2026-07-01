Um homem procurado pela Justiça foi capturado pela Polícia Militar durante patrulhamento da equipe de Força Tática no bairro Jardim Boa Esperança, em Mogi Guaçu. Segundo a ocorrência, os militares realizavam rondas pela região quando avistaram um suspeito em frente a uma residência carregando uma sacola.

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Ao notar a aproximação da viatura, o homem jogou o objeto no chão e correu para o interior do imóvel. Os agentes conseguiram alcançá-lo no quintal da casa e realizaram a abordagem.

Durante a revista pessoal, nenhum item ilícito foi encontrado. Já na sacola descartada pelo suspeito, os policiais localizaram apenas lixo. Apesar disso, ao consultar os dados do abordado, a equipe descobriu que contra ele havia um mandado de prisão em aberto. O homem estava foragido do sistema prisional desde 2024, onde cumpria pena por tráfico de drogas.