Um homem foi preso em flagrante na noite de segunda-feira (29) suspeito de agredir o próprio pai, um idoso de 70 anos, no bairro Terras da Capela de Santo Antônio, em Jaguariúna. A vítima foi atacada com socos no rosto e golpes de pá na cabeça e nos braços.

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A Polícia Militar foi acionada por vizinhos após o idoso pedir socorro na rua. Segundo o relato da vítima, o filho, que morava com ele havia cerca de cinco meses após vir da capital paulista, teria iniciado as agressões quando o pai foi pegar uma toalha para tomar banho.

Após as agressões, o suspeito fugiu da residência, mas foi localizado e abordado pelos policiais militares no próprio imóvel. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Distrito Policial.