Um caminhão que transportava aves vivas foi atingido por um incêndio na manhã de terça-feira (30), no cruzamento da Avenida Rio Branco com a Rodovia Comendador João Cintra, em Itapira.

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O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas. Apesar do susto, ninguém ficou ferido e nenhum estabelecimento comercial foi afetado pelo fogo.

De acordo com a GCM (Guarda Civil Municipal), todas as aves que estavam no veículo sobreviveram ao incidente. As causas do incêndio ainda serão investigadas.