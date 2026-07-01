01 de julho de 2026
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SUSTO

Caminhão com aves vivas pega fogo em cruzamento de Itapira

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: < 1 min
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O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas; apesar do susto, ninguém ficou ferido e nenhum estabelecimento comercial foi afetado pelo fogo.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas; apesar do susto, ninguém ficou ferido e nenhum estabelecimento comercial foi afetado pelo fogo.

Um caminhão que transportava aves vivas foi atingido por um incêndio na manhã de terça-feira (30), no cruzamento da Avenida Rio Branco com a Rodovia Comendador João Cintra, em Itapira.

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O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas. Apesar do susto, ninguém ficou ferido e nenhum estabelecimento comercial foi afetado pelo fogo.

De acordo com a GCM (Guarda Civil Municipal), todas as aves que estavam no veículo sobreviveram ao incidente. As causas do incêndio ainda serão investigadas.

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