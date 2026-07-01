A GCM (Guarda Civil Municipal) de Vinhedo salvou um bebê com suspeita de engasgamento. O atendimento foi acionado pelo COI (Centro de Operações Integradas) e contou com a rápida atuação dos agentes. Ao chegar ao local, a equipe encontrou a mãe já na porta da residência, com a criança nos braços.

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Os guardas fizeram uma inspeção visual da boca do bebê em busca de objetos que pudessem estar bloqueando as vias aéreas, mas nada foi encontrado. Imediatamente, os agentes aplicaram a Manobra de Heimlich adaptada para lactentes: o bebê foi colocado de bruços sobre o antebraço, com a cabeça mais baixa que o tronco, e recebeu golpes nas costas, seguindo o protocolo de primeiros socorros. Durante o procedimento, foi identificado excesso de salivação, e a técnica trouxe melhora visível no estado da criança.

Minutos depois, uma equipe do Resgate Municipal assumiu o caso e conduziu o bebê e a mãe à Santa Casa de Vinhedo, onde a criança passou por avaliação médica para confirmar o quadro e seguir com o acompanhamento necessário.