Um ajudante de pedreiro de 27 anos ficou ferido na tarde de terça-feira (30) após o desabamento de um muro na Rua Doutor Jorge Tibiriçá, no Centro de Santo Antônio de Posse, em frente ao Poupatempo.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Segundo a GCM (Guarda Civil Municipal), a vítima teve uma das pernas soterrada pelos escombros e a outra perfurada por um vergalhão de aço. O resgate foi realizado com o apoio do helicóptero Águia, da Polícia Militar.
O trabalhador foi encaminhado consciente ao HC (Hospital de Clínicas) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas). O responsável pela obra esteve no local e foi orientado pela GCM a registrar a ocorrência na Delegacia de Polícia para investigação das circunstâncias do acidente.