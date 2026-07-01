Um ajudante de pedreiro de 27 anos ficou ferido na tarde de terça-feira (30) após o desabamento de um muro na Rua Doutor Jorge Tibiriçá, no Centro de Santo Antônio de Posse, em frente ao Poupatempo.

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Segundo a GCM (Guarda Civil Municipal), a vítima teve uma das pernas soterrada pelos escombros e a outra perfurada por um vergalhão de aço. O resgate foi realizado com o apoio do helicóptero Águia, da Polícia Militar.

O trabalhador foi encaminhado consciente ao HC (Hospital de Clínicas) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas). O responsável pela obra esteve no local e foi orientado pela GCM a registrar a ocorrência na Delegacia de Polícia para investigação das circunstâncias do acidente.