Um homem de 33 anos morreu após ser baleado na noite da última segunda-feira (29) em um alojamento de trabalhadores localizado na Rua Carioba, no bairro Cordenonsi, em Americana. A vítima foi identificada como Paulo Henrique da Silva.

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A Polícia Militar foi acionada por volta das 19h, após um homem procurar uma base da corporação e relatar que havia recebido uma ligação de um colega do alojamento informando sobre disparos nas proximidades do imóvel. O contato também afirmava que um dos moradores havia sido atingido.

No local, os policiais encontraram Paulo ferido dentro da residência. Ele foi socorrido ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.