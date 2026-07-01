Um homem foi detido pela Polícia Militar após ameaçar os agentes que haviam apreendido o veículo dele no bairro Parque Cidade Nova, em Mogi Guaçu. A confusão ocorreu na Rua Inácio Franco Alves. A abordagem inicial aconteceu durante patrulhamento da PM, quando os policiais flagraram um carro preto trafegando em alta velocidade e invadindo a contramão na Avenida Brasil.

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Durante a fiscalização, foram constatadas irregularidades administrativas tanto no automóvel quanto na documentação do condutor, o que resultou na remoção do veículo ao pátio. Minutos depois que o guincho deixou o local, o proprietário do carro retornou à cena visivelmente nervoso e passou a questionar os militares sobre a apreensão. Mesmo após ser orientado a buscar informações no órgão competente, o homem não se acalmou e começou a proferir frases ofensivas e ameaças contra os policiais.

Diante da conduta agressiva, os agentes deram voz de prisão ao suspeito. Ele, no entanto, resistiu à ordem legal, sendo necessária a aplicação de força moderada para contê-lo. Equipes de apoio foram acionadas para auxiliar na contenção e garantir a segurança de todos os envolvidos, momento em que o algemamento foi realizado.