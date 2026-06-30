O vereador Vini Oliveira apresentou, às 15h20 desta terça-feira (30), a defesa prévia no processo que pode levar à cassação de seu mandato na Câmara de Campinas. A manifestação foi protocolada dentro do prazo e será analisada pelos integrantes da Comissão Processante, aberta em meio à crise política provocada pelos vídeos que mostram o parlamentar em uma empresa ligada ao setor do transporte coletivo.
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A defesa foi assinada pelos advogados Haroldo Cardella e Luciano Stringeti Silva de Almeida, constituídos para representar Vini no processo. A partir de agora, os três vereadores que integram a CP terão até cinco dias para avaliar o documento e decidir se a denúncia será arquivada ou se a investigação terá continuidade.
A comissão é formada por Paulo Haddad (PSD), presidente; Otto Alejandro (PL), relator; e Dr. Yanko (PP), membro. O colegiado apura eventual prática de infrações político-administrativas cometidas pelo parlamentar.
O caso ganhou força após a divulgação de imagens de Vini Oliveira na sede da Smile Transportes, em Paulínia, empresa ligada ao grupo vencedor do lote Norte da licitação do transporte público de Campinas. Nas imagens, o vereador aparece deixando o local com uma caixa preta, envelopes e outros materiais, em episódio que passou a ser tratado politicamente como um dos capítulos mais delicados da crise da concorrência do transporte.
Além da repercussão política na Câmara, Vini também foi alvo de busca e apreensão da Polícia Civil em desdobramento das investigações sobre o caso. A medida ampliou a pressão sobre o parlamentar e reforçou o peso institucional da apuração, que deixou de ficar restrita ao debate político e passou a envolver também diligências policiais.
A licitação do transporte coletivo já vinha sendo alvo de questionamentos, disputa judicial e cobranças por transparência. A reunião registrada em vídeo ampliou a pressão sobre a Câmara e sobre o Executivo, principalmente pela suspeita levantada por parlamentares de oposição de possível relação indevida entre agentes públicos, vereadores e empresários do setor.
Desde a repercussão do caso, Vini Oliveira tem negado irregularidades. O vereador afirmou anteriormente que não recebeu dinheiro e sustentou que os materiais retirados da empresa seriam documentos e mídias digitais relacionados à fiscalização do processo, posteriormente encaminhados ao Ministério Público.
A apresentação da defesa prévia é uma etapa inicial do rito da Comissão Processante. Se os integrantes entenderem que a denúncia deve prosseguir, será aberta a fase de instrução probatória, com coleta de provas, análise de documentos e eventual oitiva de testemunhas. Nesse caso, não há necessidade de votação em plenário para a continuidade dos trabalhos.
Se a comissão optar pelo arquivamento, porém, a decisão ainda precisará passar pelo plenário da Câmara. A denúncia só será efetivamente arquivada se os vereadores aprovarem essa saída em votação.
A CP tem prazo total de 90 dias para concluir os trabalhos, contados a partir de 17 de junho, dia seguinte à notificação do parlamentar. Se o processo seguir adiante, o relatório final poderá recomendar ou não a cassação de Vini Oliveira e deverá ser levado a julgamento em plenário até 15 de setembro de 2026.
Essa eventual votação ocorreria em uma Reunião de Julgamento convocada especificamente para analisar o relatório da Comissão Processante. Até lá, a etapa decisiva será a manifestação do colegiado sobre a defesa prévia apresentada nesta terça-feira, que definirá se o caso avança para a fase de produção de provas.