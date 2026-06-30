O vereador Vini Oliveira apresentou, às 15h20 desta terça-feira (30), a defesa prévia no processo que pode levar à cassação de seu mandato na Câmara de Campinas. A manifestação foi protocolada dentro do prazo e será analisada pelos integrantes da Comissão Processante, aberta em meio à crise política provocada pelos vídeos que mostram o parlamentar em uma empresa ligada ao setor do transporte coletivo.

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A defesa foi assinada pelos advogados Haroldo Cardella e Luciano Stringeti Silva de Almeida, constituídos para representar Vini no processo. A partir de agora, os três vereadores que integram a CP terão até cinco dias para avaliar o documento e decidir se a denúncia será arquivada ou se a investigação terá continuidade.

A comissão é formada por Paulo Haddad (PSD), presidente; Otto Alejandro (PL), relator; e Dr. Yanko (PP), membro. O colegiado apura eventual prática de infrações político-administrativas cometidas pelo parlamentar.