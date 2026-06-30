O Ceprocamp abre na próxima segunda-feira (6) as matrículas para os cursos gratuitos de qualificação profissional do segundo semestre em Campinas. Ao todo, serão oferecidas 1.816 vagas, distribuídas em 20 opções de cursos voltados à preparação para o mercado de trabalho. A lista completa está disponível no site da prefeitura de Campinas.

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As formações são de curta duração, com média entre 10 e 20 semanas, e têm foco em habilidades práticas. Os cursos atendem tanto quem busca o primeiro emprego quanto trabalhadores que querem mudar de área, reforçar o currículo ou atualizar conhecimentos.

As aulas serão realizadas nas unidades fixas do Ceprocamp no Centro, Campo Grande, Campo Belo, Satélite Íris e Ouro Verde. Também haverá turmas em unidades móveis nos bairros Padre Anchieta, Jardim Vista Alegre e Monte Cristo, além de espaços parceiros, como a Fumec Cambará e o CIC Vida Nova.