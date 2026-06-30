O Ceprocamp abre na próxima segunda-feira (6) as matrículas para os cursos gratuitos de qualificação profissional do segundo semestre em Campinas. Ao todo, serão oferecidas 1.816 vagas, distribuídas em 20 opções de cursos voltados à preparação para o mercado de trabalho. A lista completa está disponível no site da prefeitura de Campinas.
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As formações são de curta duração, com média entre 10 e 20 semanas, e têm foco em habilidades práticas. Os cursos atendem tanto quem busca o primeiro emprego quanto trabalhadores que querem mudar de área, reforçar o currículo ou atualizar conhecimentos.
As aulas serão realizadas nas unidades fixas do Ceprocamp no Centro, Campo Grande, Campo Belo, Satélite Íris e Ouro Verde. Também haverá turmas em unidades móveis nos bairros Padre Anchieta, Jardim Vista Alegre e Monte Cristo, além de espaços parceiros, como a Fumec Cambará e o CIC Vida Nova.
Entre as opções oferecidas estão cursos nas áreas administrativa, financeira, logística, comércio, informática, atendimento, idiomas, cuidados, alimentação e tecnologia. A lista inclui formações como Auxiliar Administrativo, Auxiliar Financeiro, Auxiliar de Recursos Humanos, Auxiliar de Logística, Informática Básica, Excel Básico, Inglês para Atendimento Comercial, Operador de Empilhadeira, Padeiro e Confeiteiro, Cuidador de Idosos, Marketing Digital e Desenvolvimento de Games.
As matrículas serão feitas presencialmente, sem necessidade de inscrição prévia. As vagas serão preenchidas por ordem de chegada, por isso a orientação é que os interessados verifiquem antes a unidade, o curso desejado e os requisitos exigidos.
As exigências variam conforme a formação escolhida. A idade mínima pode ser de 15, 16 ou 18 anos, dependendo do curso. A escolaridade também muda de acordo com a opção, podendo exigir desde estar cursando o ensino fundamental até ter concluído ou estar cursando o ensino médio.
Para fazer a matrícula, o candidato deve comparecer a uma unidade do Ceprocamp com originais e cópias do RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade.
No Centro, por exemplo, há vagas para cursos como Auxiliar de Recursos Humanos, Auxiliar Financeiro, Cuidador de Idosos, Informática Básica, Padeiro e Confeiteiro, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Logística, Operador de Empilhadeira, Comércio Exterior, Manutenção de Computadores e Profissional de Apoio Escolar.
Nas demais regiões, a oferta inclui turmas em diferentes períodos, com cursos de informática, inglês, logística, cuidador de crianças e pessoas com deficiência, direito trabalhista, porteiro-controlador de acesso, marketing digital, fundamentos de português e matemática para concursos e Enem, entre outros.
A iniciativa reforça a estratégia do município de ampliar o acesso à qualificação profissional em diferentes regiões da cidade, aproximando os cursos de moradores que buscam novas oportunidades de trabalho ou recolocação.
Serviço
Matrículas para cursos gratuitos do Ceprocamp
Início: segunda-feira, 6 de julho
Vagas: 1.816
Cursos: 20 opções de qualificação profissional
Como se matricular: presencialmente, sem inscrição prévia
Critério: vagas preenchidas por ordem de chegada
Documentos: RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade, com originais e cópias
Locais: unidades do Ceprocamp no Centro, Campo Grande, Campo Belo, Satélite Íris e Ouro Verde; unidades móveis no Padre Anchieta, Jardim Vista Alegre e Monte Cristo; Fumec Cambará e CIC Vida Nova