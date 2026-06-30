A vacina pneumocócica 20-valente, conhecida como Pneumo 20, passa a estar disponível em todos os Centros de Saúde de Campinas a partir desta terça-feira (30). O imunizante começou a ser distribuído às unidades na última sexta-feira (26) e agora integra a rotina de vacinação infantil do município.
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A vacina é indicada para bebês de 2, 4 e 12 meses e protege contra doenças causadas pela bactéria pneumococo, principal responsável por casos de pneumonia, além de meningite, otite e outras infecções graves em crianças.
A principal mudança é que a Pneumo 20 oferece proteção contra um número maior de tipos da bactéria em comparação ao imunizante usado anteriormente na rede pública. A introdução será feita de forma gradual, em substituição à Pneumo 10.
A enfermeira Cíntia Bastos, do Programa de Imunização de Campinas, destacou que a chegada da nova vacina amplia a proteção das crianças. “Com a chegada da Pneumo 20 a todas as unidades, as crianças de Campinas passam a contar com uma proteção ainda mais ampla contra os principais tipos da bactéria que causam doenças graves”, afirmou.
Neste primeiro momento, a Pneumo 10 continuará disponível até o fim dos estoques atuais. Quando os lotes se esgotarem, o esquema infantil passará a ser feito exclusivamente com a Pneumo 20.
Durante a fase de transição, o esquema de vacinação será feito da seguinte forma: aos 2 meses, a criança recebe a Pneumo 20; aos 4 meses, a Pneumo 10; e, aos 12 meses, o reforço será novamente com a Pneumo 20.
Segundo a Secretaria de Saúde, informações sobre o esquema vacinal completo, endereços e horários de funcionamento das salas de vacinação podem ser consultadas no site oficial da Prefeitura de Campinas.
Serviço
Vacina Pneumo 20 em Campinas
Disponível a partir de: terça-feira, 30 de junho
Onde: todos os Centros de Saúde de Campinas
Público: bebês de 2, 4 e 12 meses
Esquema inicial de transição:
2 meses: Pneumo 20
4 meses: Pneumo 10
12 meses: reforço com Pneumo 20
Informações: site oficial de vacinação da Prefeitura de Campinas