A vacina pneumocócica 20-valente, conhecida como Pneumo 20, passa a estar disponível em todos os Centros de Saúde de Campinas a partir desta terça-feira (30). O imunizante começou a ser distribuído às unidades na última sexta-feira (26) e agora integra a rotina de vacinação infantil do município.

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A vacina é indicada para bebês de 2, 4 e 12 meses e protege contra doenças causadas pela bactéria pneumococo, principal responsável por casos de pneumonia, além de meningite, otite e outras infecções graves em crianças.

A principal mudança é que a Pneumo 20 oferece proteção contra um número maior de tipos da bactéria em comparação ao imunizante usado anteriormente na rede pública. A introdução será feita de forma gradual, em substituição à Pneumo 10.